Rua Angico passa por obras de substituição de manilhas quebradas

Publicada em 14/11/2025 às 11h40
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou a substituição de seis manilhas quebradas na rua Angico, localizada zona Sul da capital. O serviço faz parte das ações contínuas de manutenção da rede de drenagem, com o objetivo de garantir o bom escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos em períodos de chuva.
As manilhas substituídas possuem 40 milímetros de diâmetro e são fundamentais para o funcionamento do sistema de drenagem da via. A troca foi necessária após a equipe técnica identificar que parte da estrutura antiga estava danificada, comprometendo a passagem da água e provocando acúmulo em alguns trechos.
“Esse é um trabalho essencial para garantir que a água da chuva tenha o escoamento adequado e não gere transtornos aos moradores. Nossa equipe atua de forma contínua e preventiva para melhorar a infraestrutura e atender as demandas da população”, destacou Giovanni Marini, secretário executivo da Seinfra.
Além da rua Angico, a Seinfra segue com outras frentes de serviço em diversos bairros da zona Sul, realizando obras de limpeza, encascalhamento e manutenção de vias não pavimentadas.
Texto: Thaís Alves
