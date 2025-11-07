Rondoniense Sub-15: Gazin Porto Velho vence o Sport Genus e vai a final

Publicada em 07/11/2025 às 09h34
Gazin Porto Velho e Sport Genus entraram em campo na tarde desta quinta feira, em partida válida pela primeira semifinal do Rondoniense Sub-15, o derby no estádio Aluízio Ferreira foi de muitos gols, só no primeiro tempo foram quatro gols terminando empatado em 2 a 2. O Sport Genus abriu o placar, a garotada da Locomotiva empatou logo em seguida, e poucos minutos depois conseguiu a virada, foram 20 minutos intensos e o Sport Genus chegou ao empate de 2 a 2 na primeira etapa.
Na etapa final o Sport Genus movimentou outra virada e chegou ao terceiro gol, mas aos 27 minutos o Gazin Porto Velho voltou a empatar e deixar tudo igual navamente, o 3 a 3 persistiu até o fim da partida e a decisão foi para os pênaltis.
Os garotos da Locomotiva começaram as cobranças marcando o primeiro, segundo, terceiro e a quarta penalidade, os jovens do Sport Genus perderam a primeira e a segunda penalidade, marcando na terceira cobrança, mas já era tarde. O Gazin Porto Velho avança a final com a vitória por 4 a 1 diante do Sport Genus e agora aguarda o vencedor da partida entre Guaporé e Espigão, que jogam no Cassolão às 16h no sábado.
Foto: Josiel Silva/Replay_midiaesportiva
