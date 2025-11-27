Rondoniense Social Clube e Brazuca abrem no sábado primeira rodada do feminino

Publicada em 27/11/2025 às 10h23
O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebe a partir de sábado, dia 29 de novembro os jogos do Rondoniense Feminino 2025, a primeira partida será entre as equipes do Rondoniense Social Clube e Brazuca a partir das 16h. A arbitragem da partida ja foi definida, o árbitro escalado é Angleison Marcos Vieira Monteiro CBF e o assistente 01 Tiago Ferreira CBF e o assistente 02 Edvan Ferreira Alves FFER.
No domingo dia 30 de novembro também as 16h, jogam Sport Genus e Itapuense, equipe do município de Itapuã do Oeste estreia em competições oficiais da FFER. A arbitragem da partida está definida com o árbitro central Servilio Patrício de Oliveira FFER, assistente01 Tiago Ferreira CBF e assistente Francisco Josberto Nery FFER.
O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa deve receber todos os jogos do Rondoniense Feminino 2025. Após as partidas da primeira fase, os dois clubes melhores classificados na tabela, que somarem mais pontos fazem a final da competição, que deve ocorrer no final de semana seguinte, dia 13 ou 14 de dezembro.
