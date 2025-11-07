Rondoniense Jean Sevalho faz estreia no LFA em Brasília nesta sexta-feira

Publicada em 07/11/2025 às 11h44
Foto Reprodução/Redes Sociais
O atleta rondoniense Jean Sevalho, conhecido como Selvagem, participa nesta sexta-feira (7) de sua primeira luta no Legacy Fighting Alliance (LFA), um dos principais eventos de MMA do mundo. A disputa será realizada no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, Distrito Federal, às 20h, no horário de Rondônia. O adversário será o goiano Lucas Gouveia, em combate pela categoria peso-mosca.
Jean chega à competição com um cartel de sete vitórias e uma derrota. Natural de Rondônia, o lutador acumula títulos conquistados em eventos como o Sinop Fighting e o VG Combat. Segundo o atleta, a preparação para o novo desafio vem sendo feita há meses, com foco total na estreia.
Na noite de quinta-feira (6), o rondoniense participou da encarada oficial com o oponente. O encontro ocorreu em clima de concentração, às vésperas do confronto que marca a estreia do lutador em um dos palcos de maior destaque do MMA internacional.
Durante entrevista, Jean afirmou estar pronto para representar o estado. “Cheguei em Brasília, estou pronto para entrar no octógono. O meu peso já está batido, estou me sentindo muito bem para essa luta. Espero que meu adversário esteja preparado, pois eu vou fazer uma guerra. E eu vou dar um show aí para vocês. Conto com a torcida de todos vocês. Tamos junto!”, declarou.
Com confiança e foco no desempenho, Jean Sevalho busca consolidar sua presença entre os principais nomes do esporte e levar o nome de Rondônia ao cenário internacional do MMA.
