Rondônia conquista 4 medalhas de ouro e 1 prata no primeiro dia das Paralimpíadas Escolares

Publicada em 20/11/2025 às 11h30
Rondônia alcançou, na terça-feira (18), cinco medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. As conquistas ocorreram nas provas de atletismo, com destaque para o primeiro ouro rondoniense do evento, garantindo representatividade para estudantes-atletas de São Francisco do Guaporé, Vilhena e Porto Velho.
A primeira medalha de ouro do dia veio com Camilo Luís, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, do município de São Francisco do Guaporé, que venceu o lançamento de disco na categoria sub-18.
Na sequência, Eduardo Melo, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon, de Vilhena, também garantiu ouro no lançamento de disco.
O município de Vilhena ainda celebrou outras duas medalhas, com Matheus Eduardo Almeida Rodrigues, 16 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Shirley Cerutti, que conquistou prata no arremesso de disco; e Larissa de Paula Barbosa, 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Arlete Toledo, campeã no salto em distância.
Fechando o dia, Sara Stefany de Oliveira Gomes, 16 anos, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar I (CTPM I), de Porto Velho, conquistou ouro no lançamento de dardo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem o comprometimento do estado com o esporte escolar inclusivo, reforçando os investimentos da gestão às políticas públicas que incentivam a participação de jovens atletas em competições nacionais.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que as medalhas confirmam o fortalecimento da formação esportiva na rede estadual e evidenciam a importância das ações de incentivo ao paradesporto olvidas ao longo do ano.
O chefe da delegação rondoniense, Zairton Alves, afirmou que o primeiro dia de competições demonstra a preparação dos estudantes-atletas e o empenho das equipes técnicas. “Cada medalha representa o esforço coletivo de professores, famílias e das escolas que incentivam diariamente a prática esportiva.”
INCLUSÃO
As Paralimpíadas Escolares fazem parte do calendário nacional do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) e reúnem estudantes com deficiência de todo o país, promovendo inclusão, desenvolvimento técnico e estímulo à prática esportiva entre jovens atletas.
