Rodrigo Faro entra em trend do biquíni e diverte fãs: “Dica pra manter o foco”

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/11/2025 às 11h01
Publicada em 07/11/2025 às 11h01
O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo divertido nesta quinta-feira (6), logo após o treino, usando um biquíni. A brincadeira fez parte de uma trend criada por Patrícia Ramos, em que mulheres vestem roupa de banho depois da academia para observar os resultados e manter o foco.
“Dica pra manter o foco”, escreveu Faro na legenda, em tom bem-humorado.
Nos comentários, o público entrou na onda com respostas cheias de bom humor. “Se eu botar biquíni, vou ter que fazer jejum intermitente pelo resto da vida”, brincou uma seguidora. “Por essa ninguém esperava”, reagiu outra. “Se eu fizesse isso, ficava sem comer até morrer!”, acrescentou uma terceira internauta.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!