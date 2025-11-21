Rodrigo Bocardi volta à TV em edição especial do “Show do Milhão” com celebridades

Publicada em 21/11/2025 às 10h37
Rodrigo Bocardi já tem data marcada para retornar à televisão aberta. O jornalista, que deixou a Globo em janeiro após 25 anos na emissora, acertou participação na edição com celebridades do “Show do Milhão”, comandada por Patricia Abravanel. O especial será exibido em dezembro e marcará sua primeira aparição na TV desde a demissão.
As gravações tiveram início nesta semana e reúnem outros nomes conhecidos, entre eles o humorista Wellington Muniz, o Ceará — lembrado pela icônica imitação de Silvio Santos no “Pânico na TV”. Bocardi entrará no clima do jogo e competirá como participante no quadro.
A versão com famosos contará com quatro episódios e ficará restrita ao mês de dezembro. A partir de 2026, o formato volta ao ar em sua proposta tradicional, com anônimos disputando o prêmio de R$ 1 milhão.
Desde que deixou a Globo, Bocardi foi procurado por emissoras como SBT e Jovem Pan, mas tratativas não avançaram. Fora do circuito televisivo, ele lançou o Boca TV, projeto de jornalismo comunitário voltado à cidade de São Paulo — e agora ensaia sua volta às telinhas em um ambiente de jogo, disputa e entretenimento.
