Rodada 31 do Brasileirão; Palmeiras e Flamengo na final;Tabelinha Rondoniense tem Karatê e futebol

Brasileirão – A 31ª rodada do Brasileirão começou quente no sábado (1º). O Flamengo confirmou a liderança ao vencer o Sport por 3 a 0 no Maracanã, chegando a 64 pontos. O Cruzeiro, embalado por dois gols de Kaio Jorge, fez 3 a 1 no Vitória e segue em 3º com 60 pontos. Nos outros jogos, Santos e Fortaleza empataram em 1 a 1 na luta contra o rebaixamento, enquanto Mirassol e Botafogo ficaram no 0 a 0 em duelo direto por vaga na Libertadores. Neste domingo (2) o Corinthians enfrenta o Grêmio na Neo Química Arena em um duelo direto por vaga na Libertadores. O Atlético-MG visita o Internacional em Porto Alegre, e o Palmeiras encara o Juventude fora de casa em busca de recuperação. Vasco x São Paulo e Santos x Fortaleza completam o fim de semana de bola rolando e muita disputa por cada ponto no campeonato.
Libertadores - Após perder por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras protagonizou uma virada épica no Allianz Parque: 4 a 0 sobre a LDU e vaga garantida na final da Libertadores! Sosa abriu o placar, Fuchs ampliou e Veiga, vindo do banco, marcou dois — o último de pênalti, com emoção até o fim. Agora, o Verdão reencontra o Flamengo, revivendo a decisão de 2021, em Lima, no dia 29 de novembro. Que virada histórica!
FFER - A Federação de Futebol do Estado de Rondônia completou, nesta quarta (29), 81 anos de fundação. Criada em 1944, em uma pequena sala sob as arquibancadas do Aluízio Ferreira, a FFER evoluiu e hoje possui sede moderna em Porto Velho. Autoridade máxima do futebol no estado, a entidade prepara cerca de 25 competições para 2026, incluindo a 34ª edição do Campeonato Rondoniense Série A.
Karatê - Os caratecas César Mumberger e Manuelly da Silva, da equipe Team Mumberger Artes Marciais, foram convocados pela UKIRO para integrar a Seleção Rondoniense no Campeonato Brasileiro de Karatê CNKB, que acontece entre 19 e 22 de novembro, em Fortaleza. Destaques do ranking estadual, os atletas buscam apoio para custear a viagem e prometem levar o nome de Vilhena e Rondônia ao pódio nacional.com o crescimento do jiu-jitsu de Rondônia no cenário mundial. Agora, o atleta já foca no Europeu No-Gi, que acontece nesta sexta-feira, também na Itália.
Vilhena – A emoção toma conta de Vilhena neste domingo (2) com a final da Copa Regional de Futebol Society Cone Sul, no Clube do Embratel. O evento reúne equipes masculinas e femininas de várias cidades, promovendo integração e valorização do esporte amador. A deputada Rosangela Donadon destacou o torneio como incentivo à inclusão social e ao talento regional. A abertura será às 8h, com sorteio e início dos jogos às 8h30.
Esclarecimento – Coluna Chutando de Bico. Pedimos desculpas aos nossos leitores pela ausência da coluna Chutando de Bico nos dias habituais. Devido a problemas técnicos, não foi possível realizar a publicação no prazo previsto. Nossa equipe trabalhou para resolver a situação, e por isso a coluna está sendo veiculada excepcionalmente neste domingo. Agradecemos pela compreensão e pelo carinho de todos que nos acompanham — seguimos juntos, chutando de bico e de coração pelo esporte!
