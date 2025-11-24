Rocha foi pragmático sobre Bolsonaro; aliados engrossam coro de 'injustiça'; e por que Bagattoli silencia diante da prisão?

Publicada em 24/11/2025 às 09h31
Bolsonaro segue na carceragem da Polícia Federal em Brasília
CARO LEITOR, o final de semana foi marcado pela prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) por tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. A decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a pedido da Polícia Federal. Neste caso, decisão impecável mediante descumprimento da medida cautelar. Por sua vez, é falsa a guerra de narrativas nas redes sociais de que Alexandre de Moraes tenha decretado a prisão preventiva de Bolsonaro porque o seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tenha convocado manifestações de oração em frente ao condomínio onde seu pai reside na capital federal, não é verdade. Bolsonaro, após a prisão no sábado (22), confessa em vídeo a uma funcionária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) que danificou o equipamento com ferro de solda "por curiosidade". Na audiência de custódia, Bolsonaro disse que violou o aparelho devido a um estado de "paranoia e alucinação", provocado pelo uso de medicamentos para ansiedade e depressão. Já para a Polícia Federal, existia um plano de fuga. Contudo, a liberdade de manifestação no Brasil é livre, segundo o artigo 5º da Constituição, portanto, bolsonaristas podem sim se aglomerar como se aglomeraram os petistas aos arredores da Polícia Federal em Curitiba enquanto o presidente Lula (PT-SP) cumpria sentença mediante condenação da Lava-Jato. Agora, o que não pode é violar a lei e determinações judiciais.
Manteve
Ontem (23), após audiência de custódia, a juíza auxiliar Luciana Yuki Fugishita Sorrentino homologou o cumprimento do mandado de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Por sua vez, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva.
Referendar
O Supremo Tribunal Federal analisará na tarde de hoje (24), a decisão da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O ministro do STF Flávio Dino convocou uma sessão virtual extraordinária da Primeira Turma para referendar a decisão.
Visita
Ontem (23), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) na sede da Polícia Federal após autorização do ministro Alexandre de Moraes do STF. Os filhos também terão direito à visita.
Criou
Quem criou a coincidência do fato para a prisão acontecer no dia 22 para alimentar a guerra de narrativa nas redes sociais? Nada mais, nada menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e seus filhos que precisam alimentar com narrativa de perseguição a militância da extrema-direita.
Ramagem
Condenado por plano de golpe, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) fugiu para os EUA. A suspeita é que ele tenha deixado o país desde setembro sem comunicar à Câmara dos Deputados e usando países vizinhos como rota.
Absurdo
O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) participava ativamente das atividades parlamentares de forma remota, sem despertar a desconfiança da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que estava fora do Brasil. Um absurdo tal fato se ficar comprovado.
Notícia-crime
A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou neste domingo (23) notícia-crime contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O protocolo foi feito ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Violado
Segundo a denúncia da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) teria violado as medidas cautelares determinadas pelo STF durante visita na sexta-feira (21) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-PL). Diante da denúncia, a semana promete pegar fogo na Câmara dos Deputados.
Narrativa
Vídeo fixado nas redes sociais, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) sustenta a narrativa de que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi motivada porque o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou manifestações de oração em frente ao condomínio onde seu pai reside na capital federal.
Verdade
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) no vídeo fixado nas redes sociais sugere que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) é fruto de ato arbitrário e abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes do STF. O que não é verdade e já foi explicado anteriormente.
Onda
Eleito na onda bolsonarista, não existe postagem fixada nas redes sociais do senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Quais motivos levaram Bagattoli ao silêncio?
Permaneceu
O pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) encontrava-se presente no momento da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Com autorização da Polícia Federal, permaneceu ao lado de Bolsonaro em uma sala da Polícia Federal em Brasília (DF).
Coro
Os deputados federais Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) engrossaram o coro contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) por violar medida cautelar.
Viola
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) postou nas redes sociais um carrossel explicando sua opinião em relação à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Segundo Flores, a prisão de Bolsonaro viola direitos constitucionais.
Pragmatista
A pré-candidata a senadora e deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), reeleita em 2022 embalada na onda Bolsonaro, fez cara de paisagem em relação à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O gesto de Silvia é pragmatista por desejar os votos dos eleitores de esquerda e de centro para chegar ao Senado nas eleições do próximo ano.
Muro
Falando em pragmatista, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil – Porto Velho) fez um post nas redes sociais meio termo, ou seja, em cima do muro, para comentar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Rocha, de olho em 2026, recorre ao pragmatismo político de ficar em cima do muro no intuito de não desagradar os eleitores de esquerda, tarefa não muito fácil.
Apoio
Falando em Rocha, estivemos no Cone Sul do estado no final de semana a convite do secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Borges. Na brisa fria do Portal da Amazônia, constatamos o apoio da deputada estadual Rosângela Donadon (União Brasil-Porto Velho) à pré-candidatura da primeira-dama Luana Rocha a deputada federal nas eleições de 2026.
Convite
Falando em convite, fui recebido em Vilhena pelo secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, e o prefeito Flori Júnior (Podemos-Vilhena). Flori é um gestor pautado pela austeridade na gestão pública e está fazendo uma revolução na capital do Cone Sul de Rondônia, mais conhecida como Portal da Amazônia.
Modelo
Conheci de perto a revolução na saúde, educação, infraestrutura, agricultura, esporte, lazer, mobilidade e embelezamento urbano promovida pela gestão do prefeito Flori Júnior (Podemos-Vilhena) frente da Prefeitura de Vilhena. Neste caso, a gestão flori pode ser considerada um modelo de laboratório de gestão pública municipal para os demais municípios rondonienses.
Entrega I
No aniversário da cidade de Vilhena (23), o prefeito Flori Júnior (Podemos-Vilhena) realizou entrega de investimento de cerca de R$ 14 milhões em máquinas e equipamentos. Detalhadamente, ônibus para transporte de pacientes, caminhonetes, tratores, implementos, pás-carregadeiras, usina de leite/caminhão-refrigerador, secador de café industrial e dezenas de outros itens.
Entregas II
Segundo o prefeito Flori Júnior (Podemos-Vilhena), 2/3 das entregas são recursos de emendas de deputados estaduais Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) e Edevaldo Neves (PRD-Porto Velho), bem como dos senadores Jaime Bagatolli (PL-Vilhena) e Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná).
Entregas III
Além das emendas dos deputados estaduais e senadores, o prefeito de Vilhena, Flori Júnior (Podemos-Vilhena), fez entregas de emendas dos deputados federais Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) e do ex-deputado federal Dr. Mauro Nazif (sem partido). 1/3 é de recursos próprios dados em contrapartida e compras diretas.
Avante
O ex-deputado estadual Jair Montes (Avante-Porto Velho) reuniu na noite de sábado (22) os pré-candidatos da legenda a deputados estaduais e federais. O evento é uma oportunidade para os pré-candidatos se conhecerem e promoverem o alinhamento político rumo à construção de um projeto de poder visando conquistar cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
Sério
Falando sério, existe uma vertente da imprensa dita profissional, alimentando a narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes tenha decretado a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) porque o seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocou manifestações de oração em frente ao condomínio onde seu pai reside na capital federal. Não é verdade. Tais profissionais precisam compreender que crime é crime, inclusive violar medidas cautelares.
