Repórter da Globo tem cabelo puxado por torcedores do Flamengo durante entrada ao vivo

A repórter Duda Dalponte passou por uma situação de agressão enquanto trabalhava ao vivo para o Jornal Hoje, da TV Globo, nesta quarta-feira (26). A jornalista estava no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando torcedores do Flamengo invadiram o espaço da transmissão e puxaram repetidamente seu cabelo.
Nas imagens, Duda aparece de costas para o grupo, concentrada em relatar o clima do embarque dos rubro-negros para Lima, no Peru — onde o time enfrentará o Palmeiras na final da Copa Libertadores neste sábado (29). Em meio ao tumulto, um dos torcedores se aproximou e puxou seu rabo de cavalo várias vezes, até que a repórter, indignada, se virou para identificar o autor da agressão.
Mesmo com o constrangimento, Duda manteve a postura profissional e seguiu com a transmissão enquanto conversava com o apresentador Roberto Kovalick. O registro rapidamente circulou nas redes sociais, gerando críticas ao comportamento dos torcedores.
