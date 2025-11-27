Repórter da Globo tem cabelo puxado por torcedores do Flamengo durante entrada ao vivo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/11/2025 às 11h34
Nos acompanhe pelo Google News

A repórter Duda Dalponte passou por uma situação de agressão enquanto trabalhava ao vivo para o Jornal Hoje, da TV Globo, nesta quarta-feira (26). A jornalista estava no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando torcedores do Flamengo invadiram o espaço da transmissão e puxaram repetidamente seu cabelo.

Nas imagens, Duda aparece de costas para o grupo, concentrada em relatar o clima do embarque dos rubro-negros para Lima, no Peru — onde o time enfrentará o Palmeiras na final da Copa Libertadores neste sábado (29). Em meio ao tumulto, um dos torcedores se aproximou e puxou seu rabo de cavalo várias vezes, até que a repórter, indignada, se virou para identificar o autor da agressão.

Mesmo com o constrangimento, Duda manteve a postura profissional e seguiu com a transmissão enquanto conversava com o apresentador Roberto Kovalick. O registro rapidamente circulou nas redes sociais, gerando críticas ao comportamento dos torcedores.

 

Duda Dalponte Globo Flamengo agressão Galeão Libertadores ao vivo reportagem Palmeiras
Imprimir imprimir