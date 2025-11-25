Redes sociais: postagem crítica a Sílvia Cristina gera uma enxurrada de apoio nos comentários

Publicada em 25/11/2025 às 08h09
Porto Velho, RO – Uma publicação feita em rede social, com tom crítico à postura política da deputada federal Silvia Cristina, pré-candidata ao Senado, gerou intensa movimentação entre os seguidores do perfil responsável pelo conteúdo. Na postagem, a parlamentar é mencionada em um contexto relacionado às eleições de 2026, o que desencadeou uma série de respostas do público. Embora o teor da publicação tenha sido negativo, o espaço de comentários acabou dominado por manifestações favoráveis à deputada.
Determinados usuários passaram a destacar o histórico de atuação de Silvia Cristina no estado, especialmente nas áreas de saúde, reabilitação e apoio a projetos sociais. Um dos comentários mencionou que a parlamentar “é uma mulher guerreira determinada, que tem um trabalho prestado no estado de Rondônia e uma história de vida e trabalho”, observando que ela já “ajudou tantas pessoas”.
Outra pessoa escreveu que o mandato da deputada “continua fazendo seu papel, sem se prender a debates ideológicos”, dizendo ainda que ela segue “no rumo certo” e poderá ser, segundo o comentário, “a melhor senadora que Rondônia já teve”.
A atuação médica e hospitalar aparece como o eixo mais citado pelos apoiadores. Um dos relatos afirmou que Silvia Cristina “salva vidas através do seu trabalho na área da saúde de Rondônia”, enquanto outro destacou que ela “mudou a saúde do estado e fez a diferença na vida das pessoas com deficiência, junto às Apaes”. Em outro trecho, um usuário avaliou que os resultados são visíveis: “É inegável o que ela fez pela saúde deste Estado. Só quem precisou usar os hospitais construídos e mantidos por suas emendas sabe o quanto é importante”.
A trajetória da deputada no combate ao câncer também foi lembrada por quem respondeu à postagem. Um dos comentários caracterizou Silvia Cristina como “mulher negra de notável trajetória e dedicação pública”, citando investimentos de “quase duzentos milhões de reais” destinados ao tratamento oncológico, prevenção, centros especializados e ações de conscientização. Outro usuário mencionou que ela atuou como relatora da Comissão Especial de Prevenção e Combate ao Câncer na Câmara e trabalha pela ampliação de testes genéticos e novas tecnologias no SUS.
Entre os pontos detalhados pelo público, diversos usuários mencionaram equipamentos financiados por emendas da parlamentar, como o Hospital de Amor, em Ji-Paraná, e o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, em Porto Velho. Um dos comentários afirmou que o Dream possui “equipamentos que o Sarah não tem” e atende “Rondônia inteira”, lembrando que a estrutura é resultado de recursos destinados por Silvia Cristina. Outro destacou que o centro oferece “cadeiras motorizadas, atendimento auditivo, neuro, medular, AVC, oftalmo”, beneficiando diferentes regiões do estado.
No campo esportivo, usuários relataram apoio financeiro para modalidades como jiu-jítsu e karatê. Um dos relatos registrados nos comentários afirmou que, graças às emendas da deputada, a atleta Josiane Guedes conquistou títulos nacionais e internacionais. Outro texto listou valores destinados ao esporte, incluindo apoio à Federação Rondoniense de Jiu-Jítsu, à Associação Nakayama de Karatê e a projetos contemplados pelo programa “Cidadania Plena”.
Além da avaliação técnica, muitos comentários mencionaram a pré-candidatura ao Senado. Para vários usuários, o histórico da deputada dá base para o apoio. Um deles escreveu que “uma das vagas do Senado já tem destino certo”, enquanto outro afirmou que “trabalho não perde voto — trabalho ganha voto”.
Também houve relatos pessoais de pacientes, atletas e familiares atendidos por serviços criados ou apoiados por Silvia Cristina. Um dos comentários disse: “Sou prova viva de tanto o que está fazendo pelo nosso Estado”, mencionando atendimentos e cirurgias viabilizados por emendas da parlamentar.
Ao longo das respostas, repetem-se declarações como “meu voto é dessa mulher”, “votei nela e voto de novo” e “eu voto nela ontem, hoje e sempre”, demonstrando que boa parte da reação se concentrou em destacar o conjunto de entregas do mandato e reafirmar apoio à pré-candidatura.
Assim, embora a publicação inicial mencionasse a deputada de forma crítica, a mobilização registrada nos comentários apresentou um panorama oposto, com grande volume de relatos defendendo o trabalho de Silvia Cristina e reiterando apoio à sua atuação pública e às eleições de 2026.
A deputada federal Silvia Cristina merece todo o respeito e apoio pelo trabalho que faz , ela representa o povo rondoniense, é um exemplo de cidadã e parlamentar, tem meu apoio e se Deus quiser será em um futuro próximo nossa Senadora.