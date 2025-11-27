Recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró garantem asfalto para bairro de Cacoal

Publicada em 27/11/2025 às 13h40
Cirone Deiró destaca a liberação de recursos para levar pavimentação asfáltica ao bairro Josino Brito, de Cacoal (Foto: Eli Batista)
O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) anunciou, nesta quarta-feira (26), a liberação de mais R$ 1.063.435,64 para a execução de obras de pavimentação asfáltica no bairro Josino Brito, em Cacoal. O investimento vai atender diversas ruas da localidade, eliminando problemas antigos enfrentados pelos moradores. Os recursos já estão na conta da prefeitura.
As obras serão executadas por meio de convênio entre a administração municipal e o governo do estado. Segundo Cirone, o asfalto do Josino Brito é mais um benefício que chega a Cacoal com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). O deputado destacou ainda o empenho do vereador Zivan Almeida para que o projeto se tornasse realidade.
O anúncio foi comemorado pelos moradores do bairro. De acordo com a presidente da Associação de Moradores, Raquel Fátima dos Santos, o benefício é aguardado há mais de 20 anos. “É uma excelente notícia e queremos agradecer o empenho de todos”, afirmou.
Cirone Deiró informou que já estão assegurados também recursos para obras de pavimentação asfáltica nos bairros Novo Cacoal e Village do Sol. “É preciso reconhecer o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, pois já somamos mais de 140 ruas asfaltadas em Cacoal, por meio de convênios com o governo do estado”, ressaltou o parlamentar.
Os moradores do distrito do Riozinho e da Linha também estão sendo contemplados com pavimentação asfáltica. A obra tem início na área urbana e se estende por 5 quilômetros da rodovia. “É uma obra que beneficia tanto os moradores do distrito quanto da área rural, resolvendo um problema antigo da região”, explicou o deputado.
Segundo ele, a Linha 7 também será contemplada com pavimentação asfáltica, em uma extensão de 2,5 quilômetros. “Muito em breve estaremos atendendo os moradores com construção de galerias e asfalto, colocando fim aos problemas de alagamentos e enchentes enfrentados todos os anos”, completou.
