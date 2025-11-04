Raul Gazolla emociona ao postar foto rara com Daniella Perez: “Corpos apaixonados”

Publicada em 04/11/2025 às 16h18
O ator Raul Gazolla, de 70 anos, compartilhou nas redes sociais um registro raro ao lado de Daniella Perez, com quem foi casado entre 1990 e 1992. A atriz, filha da autora Gloria Perez, foi assassinada no mesmo ano pelo ex-colega de elenco Guilherme Pádua.
Gazolla repostou em seu Instagram uma homenagem publicada pelo perfil Turma do Gallery, que trouxe uma reflexão sobre o relacionamento do casal e o crime que marcou a história da teledramaturgia brasileira. Segundo o ator, a foto foi tirada durante a inauguração de uma casa noturna no Rio de Janeiro.
A legenda da publicação descreve a forte conexão entre os dois: “Incendiavam o ambiente apenas com a linguagem dos corpos apaixonados”. O texto também afirma que o clique carrega “algo de especial, como um presságio”, destacando a intensidade artística e a juventude interrompida de Daniella Perez.
A homenagem critica duramente Guilherme Pádua, classificando-o como um homem “tomado pelo ressentimento e incapaz de lidar com o brilho feminino”, e afirma que seu ato não tirou apenas uma vida, mas tentou apagar “o símbolo de uma mulher autônoma, talentosa e cheia de possibilidades”.
Nos comentários, a publicação emocionou artistas e amigos do casal. Paolla Oliveira reagiu com um coração partido, enquanto Marcos Veras e Marcello Serrado deixaram emojis de coração. A autora Gloria Perez também demonstrou apoio à homenagem com uma curtida.
