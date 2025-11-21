Raios X do Brasileirão. Tabelinha Rondoniense: destaques para poesia, ginástica e Paralimpíadas

Publicada em 21/11/2025 às 08h30
Rodada 35 do Brasileirão Betano 2025: Fla quer disparar, Palmeiras busca reação. No meio de semana, Palmeiras e Flamengo tropeçam e deixam briga pelo título ainda mais aberta. Corinthians vence clássico e Mirassol garante vaga histórica na Libertadores.
Brasileirão - Nesse sábado (22), a 35ª rodada traz confrontos que podem definir os rumos finais do Brasileirão. No Maracanã, Flamengo enfrenta o Bragantino tentando fortalecer sua briga pelo título. Ao mesmo tempo, o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque com chance de reagir, após tropeços recentes. Já no domingo (23), o Corinthians tem confronto contra o Cruzeiro, enquanto o Santos visita o Internacional em duelo crucial na luta contra a queda para a Segundona.
Quarta-feira
A quarta (19) foi quente no Brasileirão. Palmeiras e Flamengo vacilaram na luta pela liderança: o Verdão só empatou sem gols com o Vitória no Allianz, enquanto o Fla perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã. A diferença caiu para 2 pontos e o título segue em aberto.
Na Vila, o Santos empatou em 1 a 1 com o Mirassol e continua ameaçado pela zona de rebaixamento. Já o Grêmio reagiu ao vencer o Vasco por 2 a 0, respirando no meio da tabela.
Quinta-feira
Noite movimentada no feriado. O Corinthians brilhou ao vencer o São Paulo por 3 a 1 na Neo Química Arena, resultado que deixou o Timão vivo na parte de cima e carimbou a classificação do Mirassol para a Libertadores de 2026.
Na luta contra o Z-4, o Fortaleza derrotou o Bahia por 3 a 2 e segue respirando. Já Juventude e Cruzeiro empataram em 3 a 3, complicando os gaúchos e freando a Raposa. O Inter venceu o Ceará por 2 a 1 e ganhou fôlego na briga para escapar do rebaixamento.
Seleção - A Seleção voltou a decepcionar e ficou no 1 a 1 com a Tunísia, em amistoso preparatório para a Copa de 2026. Mastouri abriu o placar aos 22 minutos, e Estêvão empatou de pênalti aos 43. No segundo tempo, Paquetá teve a chance da virada, mas isolou outra penalidade.
O Brasil volta a campo na Data Fifa de março, contra França e Croácia, nos últimos testes de Ancelotti antes da convocação final para o Mundial.
Tabelinha Rondoniense
Bonfim MC representa Rondônia no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. Ginastas de RO fecham temporada com medalha e top-11 nacional. Rondônia estreia com cinco medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025.
Poesia - O rondoniense Bonfim MC embarcou na quinta (20) para o Rio de Janeiro, onde disputou o Slam BR, o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, realizado durante a Flup entre os dias 21 e 23. Além do torneio, o artista aproveitou a estadia para participar de batalhas de rima.
Vencedor do Estadual 2024, Bonfim celebra a chance de representar Rondônia e afirma que seu objetivo é exaltar a cultura regional e inspirar novos poetas e MCs.
Ginástica - A equipe de Rondônia encerrou o calendário com destaque em Brasília e Aparecida do Norte. July Maciel, 19, brilhou na Ginástica Aeróbica ao conquistar a medalha de prata, enquanto a jovem Kawany, 12, ficou em 4º lugar em sua estreia nacional.
Na Ginástica Rítmica, o trio Sarah, Geovana e Imna garantiu um lugar entre os 11 melhores conjuntos do país, reforçando a evolução da modalidade no estado.
Paralímpiadas - Rondônia iniciou os Jogos Paralímpicos Escolares 2025 em grande estilo, somando cinco medalhas no primeiro dia em São Paulo. Os destaques vieram no atletismo, com Ouro de Camilo Luís e Eduardo Melo no lançamento de disco, além de Larissa Barbosa no salto em distância e Sara Stefany no dardo.
Com pódios também para Matheus Almeida (Prata), a delegação mantém ritmo forte e mira superar o recorde de 30 medalhas do ano passado.
