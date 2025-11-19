Qual a decisão de Marcos Rocha sobre o Senado?; por eliminação, Fúria seria apoiado; e Braguin e o duro golpe nos falsos sem-terra

Publicada em 19/11/2025 às 08h38
BRAGUIN RELATA QUE GRUPO CRIMINOSO DE FALSOS SEM-TERRA SOFREU “DURO GOLPE” COM OPERAÇÃO DA SEMANA PASSADA
“Estas organizações criminosas que estão extorquindo e invadindo propriedades rurais, usam bandeiras como se fossem usar o espaço para a agricultura familiar, na verdade amplificam e escalam a violência e a devastação ambiental”. O comentário é do coronel Régis Braguin, comandante da Polícia Militar de Rondônia, ao analisar a gigantesca operação militar da semana passada que desarticulou um grupo criminoso que, junto com a LCP, estava causando grandes prejuízos, com ações violentas e acusado de ter conseguido milhões de reais às custas de exploração e ameaças contra fazendeiros e seus familiares.
Num vídeo divulgado em suas redes sociais, o competente comandante vai mais longe: “as organizações criminosas que atuam no campo e contra o meio ambiente em Rondônia tomaram um duro golpe. É o que ficou provado através da Operação Godos, realizada pelo Ministério Público e com a atuação de pelo menos 400 policiais”. Foram cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e de prisão.
“O que vimos nestas áreas, não tem nada a ver com luta social. Trata-se apenas de crime organizado, usando bandeiras alheias para encobrir um esquema milionário”, enfatizou. Braguin acrescenta que “foi constatada a devastação de mais de 15 mil hectares, além de garimpo ilegal; armas de uso restrito e uma estrutura montada exclusivamente para o lucro criminoso”!
Braguin lembrou ainda que durante a operação, um dos líderes do grupo criminoso, da LCP, reagiu à ação policial com uma arma 9 milímetros e foi “neutralizado” pelas forças policiais. “Para o sucesso da operação promovida pelo Ministério Público, a integração e a mobilidade operacional das forças de segurança do Estado, tiveram um papel imprescindível”.
Na operação, além de um líder da LCO morto e a mulher dele ferida, foram feitas várias prisões. Uma máquina pesada usada no garimpo ilegal em terras roubadas, foi localizada e apreendida pelo próprio Braguin, também especialista em operar este tipo de equipamento. No final, ele comentou a ordem do governador Marcos Rocha para combater o crime nas áreas rurais e resumiu: “missão dada é missão cumprida!”!
Até agora, a Justiça congelou pelo menos 2 bilhões de reais em bens destes criminosos. O que se espera é que eles sejam condenados, cumpram suas penas e que todo o dinheiro roubado seja devolvido aos seus legítimos donos, como por exemplo, a família do falecido pecuarista Sebastião Conti, que perdeu uma fazenda de 300 milhões de reais para o crime organizado do campo.
A SEIS MESES E MEIO DA DECISÃO, NEM MÃE DINAH PODERIA PREVER QUAL A DECISÃO DE ROCHA SOBRE O SENADO
Faltam 197 dias. Os 105 até 31 de dezembro e mais 91 até 2 de abril. Seis meses e meio. Este tempo, que certamente vai passar voando, é o que falta para que o governador Marcos Rocha deixe o governo, caso queira confirmar sua candidatura ao Senado, onde está sempre entre os favoritos. Em outras circunstâncias, esta seria uma decisão extremamente fácil e comum, mas no caso específico há um grande problema, não intransponível, mas, neste momento, sem se saber para qual caminho ele levará o comandante geral do Estado.
A relação conturbada com seu vice Sérgio Gonçalves é, hoje, o principal obstáculo nos planos não só de Rocha, mas também da primeira dama Luana Rocha, que quer ser deputada federal e do diretor geral do Detran, Sandro Rocha, que quer ser deputado estadual. Desde o rompimento, quando Gonçalves foi acusado de traição contra o Governador (embora o vice sempre tenha negado) e quando foi afastado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os dois não voltaram a conversar.
Nos últimos dias, Rocha viaja dentro e fora do Estado. Continua trabalhando normalmente e promovendo o desenvolvimento do Estado, com uma série de programas em execução. Gonçalves também circula pelos municípios e é figura constante em entrevistas de emissoras de rádios, TV e sites. Não fala sobre a relação com o Governador. Raramente cita o nome de Marcos Rocha. E aproveita para desmentir boatos de que, quando assumir o Governo, faria uma verdadeira “limpa” em cargos comissionados.
O que se sabe, a tão pouco tempo da decisão final, é que não há nada decidido. Rocha fica até o fim do mandato ou sai para disputar o Senado, com todos os riscos que isso pode significar, segundo orientam muitos dos seus aliados? Esta previsão, hoje, nem a famosa Mãe Dinah conseguiria fazer!
POR ELIMINAÇÃO, SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE, O GOVERNADOR APOIARIA ADAILTON FÚRIA PARA SUA SUCESSÃO
Quem Rocha vai apoiar para sua sucessão? Esta resposta tende a ser bem menos complexa do que se prever o que acontecerá daqui a alguns meses em relação à disputa dele ao Senado. Dos nomes que estão sendo postos como prováveis candidatos ao Governo, certamente o que jamais teria aval de Rocha é o do seu homônimo Marcos Rogério. Desde a campanha passada, quando ambos se enfrentaram nos debates e nas urnas, não há qualquer possibilidade de diálogo entre ambos. São um pouco mais que adversários.
Se não for Marcos Rogério, o atual deputado federal Fernando Máximo poderá ser o postulante à cadeira de Rocha. O atual governador, aliás, foi quem “descobriu” Máximo para a vida pública, quando o nomeou secretário de saúde do Estado. Ele saiu da Sesau para ser o deputado mais votado de Rondônia. Não terá o apoio de Marcos Rocha, porque os dois estão afastados há longo tempo. Ou seja, entre os postulantes ao Governo, nem Marcos Rogério e nem Máximo teriam o apoio do atual Governador.
Muito menos o teria seu antecessor, Confúcio Moura, de quem Rocha quer a maior distância possível. E Sérgio Gonçalves? Neste caso, apoio só se mudar completamente o atual quadro e os dois voltarem às boas, cujas chances, neste momento, são mais ou menos as mesmas do Sargento Garcia prender o Zorro.
Portanto, caso não haja alguma mudança muito importante no quadro atual, o nome que teria o aval do hoje popular Governador de Rondônia, seria o jovem prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Os dois já andaram conversando. Caso não haja mudança nos nomes e o quadro seja este no ano que vem, a maior tendência é que Marcos Rocha seja parceiro de Adailton Fúria em 2026.
PREFEITURA ABRE PROCESSO DE RESCISÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL DO LIXO. POPULAÇÃO ESPERA SOLUÇÃO RÁPIDA
Deu ruim! A Prefeitura da Capital, a pedido da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, comandada por Oscar Dias Netto, abriu nesta segunda-feira um processo de rescisão unilateral do contrato emergencial com a empresa EcoPortoVelho, que está enfrentando imensas dificuldades para conseguir fazer corretamente o recolhimento do lixo em várias regiões da cidade. O anúncio foi feito oficialmente pelo líder do prefeito na Câmara, o vereador Breno Mendes, que havia pedido a rescisão já na semana passada.
Está entrando na terceira semana a crise do lixo na Capital. Há algumas áreas onde o recolhimento melhorou um pouco, mas no geral o serviço está muito longe, quase a uma distância quilométrica do que era antes, quando a Marquise fazia o serviço. Depois de várias cobranças da Prefeitura, de tentativas de melhorar o serviço; de exigir mais gente e mais equipamentos e de ameaçar multar a empresa emergencial, a decisão agora foi de dar início ao processo de rescisão.
Segundo o pedido de rescisão, moradores, parlamentares, veículos de imprensa e a Ouvidoria da Agência Reguladora passaram a registrar, a partir da semana de 4 de novembro, acúmulos significativos de lixo em todas as zonas da cidade. O órgão destaca que as notificações, as multas aplicadas e as medidas administrativas anteriores não foram suficientes para restaurar a normalidade da coleta. Vários passos ainda serão tomados, até que a rescisão seja concretizada, se é que ela vai mesmo acontecer.
Enquanto isso, o porto-velhense assiste, assustado, a todo o andamento do caso, que começou a transformar o recolhimento do lixo num problema desde que o Tribunal de Contas determinou a realização de uma nova licitação e a Prefeitura optou por contratar uma empresa nova, de forma emergencial. Todos esperam uma solução rápida e eficaz para resolver o problema.
ÍNDIOS JÁ TÊM 14 POR CENTO DO TERRITÓRIO NACIONAL. AGORA, VÃO GANHAR MAIS 4 MILHÕES DE HECTARES
Nosso Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, ou seja, 8.511.965 quilômetros quadrados. As Terras Indígenas já somam 816 áreas, ocupando uma extensão total de 118.961.754 hectares ou 1.189.618 quilômetros quadrados. Numa matemática simplória, o resultado é que, hoje, 14 por cento de todo o território nacional são reservados aos povos indígenas. Um total aproximado de 1 milhão e 700 mil brasileiros são considerados indígenas. Para cada um deles, idosos, homens, mulheres, crianças, bebês, está destinado um pouco menos de 1 quilômetro quadrado.
Há regiões, como a Raposa Serra do Sol, em Roraima, em que o território dos índios é de quase 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados, onde vivem menos de 15 mil indígenas. No restante do país, em torno de 8 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, vivem os demais 210 milhões de brasileiros.
Agora, os indígenas terão mais uma fatia do território nacional. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a líder que mora no asfalto em São Paulo, assim como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a assinatura de dez novas portarias declaratórias de demarcação de terras indígenas pelo Ministério da Justiça. Serão mais 4 milhões de hectares em territórios quilombolas e os outros 59 milhões em territórios distribuídos em dez territórios indígenas. Parece inacreditável, mas lembremo-nos em que país estamos e quem nos governa.
NOVA BR-364 AMPLIA OBRAS E PREVÊ 12 MILHÕES DE REAIS DE INVESTIMENTOS EM PACOTE PARA FUTURA DUPLICAÇÃO
Poucos meses depois da assinatura do contrato de concessão da nossa principal rodovia federal, o Consórcio Nova BR 364 não para de fazer obras. Nesta semana, por exemplo, vários trechos estarão recebendo melhorias e preparação para a futura duplicação. Por isso, é importante que os motoristas que utilizam nossa BR, tenham todos os cuidados, porque em alguns locais de pelo menos sete cidades, incluindo a Capital, as obras determinam a implantação do sistema “Pare e Siga”! Os serviços estão sendo feitos em trechos em Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, e Jaru.
Segundo a Nova 364, empresa responsável pela futura duplicação da rodovia, essa medida é necessária por causa das obras de recuperação do asfalto. Enquanto as obras estiverem em andamento, a empresa pede que os motoristas se organizem antes de sair, principalmente nos horários mais movimentados. Durante a semana, mais de 20 equipes vão trabalhar ao longo da estrada. As obras não serão feitas à noite por causa dos riscos e da dificuldade de trabalhar no escuro.
Para se ter ideia da grandeza do investimento, o Consórcio Nova BR 364 pretende investir nada menos do que 12 milhões de reais nos trechos em obras, incluindo duplicação, novas faixas, vias laterais, obras de acesso e o projeto Expresso Porto. Todo o trabalho faz parte do projeto de duplicação da BR-364, previsto para os próximos anos.
O contrato contempla a duplicação de 135 quilômetros da rodovia, além da implantação de cerca de 200 quilômetros de terceira faixa, passarelas e outras melhorias de infraestrutura. O trecho integra a chamada Rota Agro Norte, corredor estratégico para o escoamento da produção agrícola de Rondônia e do sul do Mato Grosso até os portos de Porto Velho.
DOMINGÕES DA CDL PARA AS COMPRAS DE NATAL PROGRAMADOS PARA DIAS 7, 14 E 21 DE DEZEMBRO
Três domingos seguidos para facilitar as compras de Natal. O comércio de Porto Velho se movimenta para o Domingão da CDL, promoções que movimentam não só o centro da Capital, mas também as zonas sul e leste, com eventos que atraem milhares de pessoas e dá um plus nas vendas dos lojistas. O Domingão, segundo a presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, empresário Joana Joanora, começa no dia 7 de dezembro, na Jatuarana, na zona sul, como sempre aconteceu desde o primeiro evento.
Com uma série de promoções, com preços convidativos, com locais de diversão para as crianças, com comilança e muita animação, tais eventos se tornaram uma atração especial nos finais de ano em Porto velho, desde sua primeira edição, há 24 anos atrás. Desde lá, a cada ano os Domingões foram se tornando sempre maiores, melhores e com mais participação do comércio e do público.
Depois da primeira edição em 7 de dezembro, na Jatuarana, a segunda vai acontecer no dia 14, domingo seguinte, na avenida José Amador dos Reis, zona leste da Capital. Por fim, o grande evento no centro, na avenida Sete de Setembro, programado para o domingo anterior ao Natal. Portanto, guarde sua graninha para os presentes, porque teremos três Domingões para que todos façam suas compras.
O TERRÍVEL ÓLEO DIESEL, GRANDE INIMIGO DO PLANETA SEGUNDO OS AMBIENTALISTAS, MOVE O FIASCO DA COP 30
Os números são estratosféricos. Os dois transatlânticos a disposição dos ricos que vão brincar de defensores do meio ambiente em Belém (já que não querem ficar em locais apertados, que podem custar até3 50 mil reais por semana) estão gastando, cada um, nada menos do que 360 mil litros de óleo diesel por dia. Não é exagero. Nos 15 dias que ambos ficarão ancorados para COP 30, aquele evento anunciado como superhipertrifantástico, mas que na verdade é um grande fiasco, vão consumir algum coisa perto de 11 milhões de litros de um dos mais poluidores derivados de combustíveis fósseis.
Enquanto os discursos defendem com entusiasmo novos rumos para o Planeta, condenando o aquecimento global que vale para os outros, a queima de óleo diesel ocorre não só nos navios dos ricos, mas também na sede do evento, onde tudo é movido com o famigerado diesel que eles tanto condenam. Enquanto condenam o agronegócio, os gênios da defesa ambiental sobrevivem em Belém com as benesses do mundo moderno, graças ao famigerado, poluidor e criminoso óleo diesel, segundo eles mesmo consideram, o colocando entre os grandes inimigos do Planeta. Seria cômico, não fosse trágico!
Enquanto a grande mídia brasileira deita para que o governo limpe seus sapatos, contando histórias altamente positivas da COP 30, a imprensa internacional, autoridades estrangeiras que aqui vieram e as redes sociais contam a verdadeira história. Fiasco, elevado à quinta potência!
GEDEÃO QUER ATENÇÃO ESPECIAL DA SEINFRA PARA RUA DO BAIRRO NOVO, NA CAPITAL
“Lamentável e degradante”! Esses foram os adjetivos utilizados pelo vereador e presidente da Câmara, Gedeão Negreiros, para pedir urgência de uma série de trabalhos de limpeza, roçagem, retirada de lixo e entulhos na rua Jardins, localizada no bairro Novo, na Capital. O pedido foi encaminhado ao secretário Thiago Cantanhede, da Seinfra, atendendo forte apelo dos moradores, que já não suportam conviver com os problemas há muito detectados.
Como representante dos porto-velhenses no legislativo municipal, Gedeão tem percorrido os bairros, ouvindo as reivindicações e os apelos dos moradores, muitos deles pedindo serviços simples, que podem ser feitos rapidamente e que ajudaria muito em melhorar a qualidade de vida dos que vivem em áreas menos atendidas. “Atender a coletividade é uma das mais importantes missões de um vereador e, por isso, tenho procurado ouvir a população e encaminhar pedidos à Prefeitura para que solucione os problemas”, disse o vereador.
No caso do Bairro Novo e principalmente da rua Jardins, Gedeão destaca que “o cenário tem provocado transtornos aos moradores e colocado em risco a segurança e a saúde pública. Na justificativa, o vereador ressalta que a ausência de limpeza regular favorece a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos, além de prejudicar a mobilidade e ocultar possíveis irregularidades no terreno, que podem causar acidentes.
PERGUNTINHA
Você se programou para investir seu 13º salário para fazer boas compras de Natal ou só vai poder usar a grana para pagar dívidas e contas que não param de se acumular?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!