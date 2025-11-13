Proposta polêmica da bolsonarista Sofia Andrade parece o bordão de Caco Antibes: “Eu tenho horror a pobre”

Publicada em 13/11/2025 às 09h22
PORTO VELHO (RO) - A Síndrome de Caco Antibes, o personagem do programa Sai de Baixo cujo bordão era: “Eu tenho horror a pobre!”, acometeu a vereadora bolsonarista Sofia Andrade. Ela, em sua ânsia para encaminhar pessoas em situação de rua de volta às suas cidades de origem, representa, assim, a consolidação de uma lógica higienista que transforma pobreza em delito e vulnerabilidade em inconveniência urbana. O discurso, registrado em vídeo e reforçado em postagens públicas, estrutura-se na premissa de que indivíduos sem moradia seriam agentes de ameaça ou desordem e, por isso, passíveis de expulsão sumária. Ao ecoar o modelo de Florianópolis — onde o prefeito Topázio Silveira Neto utiliza a Assistência Social como filtro de entrada de pessoas — a vereadora de Porto Velho incorpora elementos de uma política que já é investigada por possível violação ao direito constitucional de ir e vir.
A repercussão pública evidencia que a maioria das reações ao pronunciamento da vereadora foi de repulsa. Várias manifestações também destacaram o teor discriminatório do discurso, classificando-o como “aporofobia e crime”, questionando se a vereadora estaria propondo “caçar seres humanos pelas ruas”, e lembrando que Rondônia “é formada por migrantes que vieram em busca de uma vida melhor”. Outros comentários apontaram contradições internas da fala, como: “Se a senhora não nasceu em Porto Velho, pode ir embora também”; “quem rouba é daqui mesmo”; “isso é eugenia”; e “é triste ver político que nunca leu a Constituição”. Houve ainda críticas à tentativa de imitar políticas de outros estados, afirmando que “estão copiando o que há de pior” e que a vereadora estaria apenas “fazendo sensacionalismo político”. Ainda que existam apoios isolados, o volume e o teor predominante das reações demonstram que o discurso encontrou resistência majoritária entre os cidadãos.
O vídeo divulgado por Sofia Andrade estabelece um padrão discursivo baseado em hostilidade e presunção de criminalidade. A vereadora aborda os indivíduos com frases como: “Ei, indivíduo, o que você tá fazendo aqui no nosso município?” e afirma que eles estariam “roubando, matando, fazendo não sei o que”. A repetição é deliberada e culmina na recomendação direta: “bota no ônibus e manda esse [...] pra "ponte que caiu" de onde quer que ele tenha saído”.
Em outro trecho, sintetiza o objetivo: “Nós temos que mandar esse povo embora do nosso município e os que ficam aqui têm que trabalhar ou ser preso se tiver mandato de prisão”. A formulação associa pobreza, deslocamento e criminalidade, legitimando a ideia de que remover pessoas é uma espécie de política pública.
Embora Porto Velho enfrente problemas estruturais como o recente problema, ainda em vigor, sobre a coleta de lixo — um cenário que deveria mobilizar esforços administrativos — o argumento aparece apenas como contexto irônico: enquanto a cidade convive com um colapso operacional, o alvo da vereadora são cidadãos vulneráveis, não os problemas de infraestrutura.
A referência direta que Sofia Andrade faz ao “que acontece hoje no sul do Brasil” conecta sua proposta ao modelo adotado em Florianópolis. Ali, o prefeito Topázio Neto instalou um posto da Assistência Social na rodoviária para identificar quem chega “sem emprego ou moradia” e fornecer passagem de volta. O próprio prefeito declarou que “mais de 500 pessoas já foram devolvidas” pela equipe.
O Ministério Público Federal abriu notícia de fato para verificar se a prática viola a liberdade de locomoção — direito assegurado pelo artigo 5º, XV, da Constituição Federal, e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Ministério Público de Santa Catarina e a Defensoria Pública fizeram o mesmo. Especialistas foram categóricos: não há amparo legal para impedir circulação dentro do território brasileiro. A antropóloga Lilia Schwarcz classificou a medida como forma de “eugenia social”.
Ao replicar essa lógica em Porto Velho, Sofia Andrade propõe que a capital rondoniense adote o mesmo mecanismo de filtragem populacional, transformando assistência social em instrumento de expulsão.
Além da remoção de pessoas em situação de rua, a vereadora amplia o escopo para ações contra adultos que pedem dinheiro com crianças. Afirma ter recebido denúncias de que “a maioria dessas pessoas [...] são imigrantes, são de outros países”, e anuncia “uma ação pra ir na rua a caça dessas pessoas”. Ela também descreve supostos episódios de recusa de trabalho: “Chega e diz assim, ei, vamos lá em casa pra tu passar uma roupa. Aí, não quero [...] porque arranca 200, 300 conto por dia no semáforo”. A narrativa, composta por citações atribuídas à própria vereadora, reforça o enquadramento moralizante que interpreta a pobreza como escolha e a necessidade como fraude.
Chamou atenção a ausência de manifestação pública da OAB/RO diante da proposta. O presidente da entidade, Márcio Nogueira, frequentemente se pronuncia sobre temas nacionais — como no caso do julgamento da “Trama Golpista” — mesmo quando sua participação tem repercussão limitada. Entretanto, diante de um tema local com possível violação de direito fundamental, a resposta é o silêncio. Essa discrepância revela uma assimetria no exercício da autoridade institucional: indignação vocal quando o tema está distante; retração quando o impacto ocorre no próprio estado.
No conjunto, a estratégia defendida por Sofia Andrade se assemelha a uma política de triagem humana: identificar, separar, encaminhar, retirar. A incorporação do modelo de Florianópolis dá a essa perspectiva um verniz administrativo, mas não altera sua essência: uma tentativa de gerenciar a presença dos vulneráveis como se fossem elementos desordenadores da paisagem urbana. A proposta não enfrenta causas — apenas desloca corpos. E, nesse deslocamento, ecoa uma lógica que considera aceitável remover pessoas para recuperar uma suposta ordem, substituindo o papel da política pública por mecanismos de exclusão.
Em um cenário em que medidas de “devolução” de pessoas e filtragem de vulneráveis já despertam reação de órgãos de controle em outros estados, cabe ao Ministério Público de Rondônia (MP/RO) e ao Ministério Público Federal na região (MPF/RO) o acompanhamento detalhado das iniciativas e discursos de Sofia Andrade, bem como de eventuais desdobramentos administrativos, especialmente se inspirados no modelo de Topázio Neto em Florianópolis. Compete a essas instituições agir com urgência para coibir qualquer prática que, sob o pretexto de “manter a ordem” ou “proteger famílias”, resulte na violação da liberdade de locomoção e na consolidação de políticas eugenistas e higienistas, impedindo que Rondônia se transforme em laboratório de experiências que tratam a pobreza e a vulnerabilidade como problema a ser expulso, e não como realidade a ser enfrentada com políticas públicas efetivas.
