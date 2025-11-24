Projeto de Judô do Bairro Beira Rio transforma vidas através do esporte

Publicada em 24/11/2025 às 08h40
A Associação de Moradores do Bairro Beira Rio (AMBBR) está desenvolvendo um importante trabalho social por meio do Projeto de Judô Beira Rio, que vem atendendo crianças, adolescentes e jovens da comunidade.
Com a proposta de oferecer mais que aulas de esporte, o projeto se tornou um espaço de formação humana, promovendo disciplina, respeito e convivência saudável.
“Mais que um esporte, o Judô é uma escola de vida. No nosso tatame, trocamos os riscos da rua pela disciplina e pelo respeito, construindo não apenas atletas, mas cidadãos. A verdadeira vitória é o futuro que estamos criando.” – destaca a AMBBR.
O projeto tem sido referência no bairro, afastando jovens da vulnerabilidade e proporcionando oportunidades para todos que desejam aprender a arte marcial.
A AMBBR segue em busca de apoio e parcerias para fortalecer ainda mais essa iniciativa que já vem gerando grande impacto positivo na comunidade.
