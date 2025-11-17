Primeira rodada do feminino e semifinais do masculino agitam a 46ª Taça Alvorada

Publicada em 17/11/2025 às 08h30
A 46ª Taça Alvorada de Futsal segue movimentando o calendário esportivo de Ji-Paraná. Nesta quinta-feira (13), ocorreu a primeira rodada da categoria feminino, no Ginásio de Esportes Gerivaldão.
Na abertura da competição, a equipe PSP/DESTAK F.C venceu o WINX FF por 8 a 3. Em seguida, a equipe Escola José Francisco foi superada pela AC. Esportiva Arsenal, que venceu por 4 a 0.
A segunda rodada da categoria feminino acontece nesta sexta-feira (14), no Ginásio de Esportes Adão Lamota, também em Ji-Paraná. Às 19h40 se enfrentam WINX FF e AC. Esportiva Arsenal, e às 20h40 entram em quadra PSP/DESTAK F.C e Escola José Francisco.
A competição é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), com apoio da Liga de Futebol de Salão. Na categoria feminino, participam exclusivamente equipes da cidade de Ji-Paraná.
Categoria Masculino
Nesta quinta-feira (13), foram realizadas as semifinais da categoria masculina no Ginásio de Esportes Adão Lamota. Às 20h30, a equipe Bella Vista/Pimenta venceu o Gálatas/BJ Sports por 4 a 2. Às 21h30, Mojuca/PVH superou a CTB Construtora, também por 4 a 2.
A grande final está marcada para 20 de novembro, no Ginásio Adão Lamota, entre Bella Vista/Pimenta e Mojuca/PVH. A final da categoria feminino também ocorrerá na mesma data.
A Taça Alvorada 2025 categoria masculino, começou com 24 equipes e movimenta o cenário esportivo local há mais de 60 dias. Além das equipes do município, participam representantes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
Investimento e Premiação
O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, destacou que todas as despesas da competição — incluindo arbitragem e premiação — são custeadas pela Prefeitura de Ji-Paraná. “Essa é uma determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca fortalecer o calendário esportivo municipal, estimulando o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades”, ressaltou o secretário.
A premiação da categoria masculina totaliza R$ 11 mil, sendo R$ 8 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice.
Na categoria feminino, a premiação é de R$ 3 mil, distribuídos entre a equipe campeã (R$ 2 mil) e a vice-campeã (R$ 1 mil).
Fotos: Vilson Mendes e Professor Lucena
Comentários
Seja o primeiro a comentar!