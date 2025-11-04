Primeira Copa Ji-Paraná de Voleibol de Base reúne equipes de vários municípios de Rondônia

Publicada em 04/11/2025 às 14h35
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), ofereceu total suporte à realização da 1ª Copa Ji-Paraná de Voleibol de Base, disputada neste fim de semana. O torneio foi idealizado e coordenado pelo professor e técnico Alvanei Fornel, reunindo equipes de diversos municípios rondonienses, entre eles Porto Velho, Alta Floresta D’Oeste, Nova Brasilândia, Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão D’Oeste.
A competição envolveu atletas das categorias sub-15 e sub-17, masculino e feminino, e teve como principal objetivo revelar talentos para as seleções de base de Rondônia. As partidas foram realizadas nas quadras das escolas Gonçalves Dias e Rio Urupá, no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão).
O evento contou com o apoio da Prefeitura de Ji-Paraná, por intermédio da Semes, além de contar com a parceria de empresários locais, que contribuíram para o sucesso da competição.
Equipes participantes
No sub-15 feminino, participaram as equipes: ACV – A e B, Barão do Solimões, IFRO, AABB, FAV, APAVEO, Pimenta Vôlei e Classe A.
No sub-17 feminino, competiram: ACV – A e B, DGP Vôlei, Gazin, Maruins, CTDE Jipa, AVB, APAVEO, Pimenta Vôlei, Ferroviário e AABB.
Na categoria sub-15 masculino, participaram: AEVAFO, CTDE Jipa, APAVEO, ACDV, Gazin, Orgulho Vôlei, DGP e APV.
E no sub-17 masculino, as equipes foram: Gazin, Orgulho Vôlei, DGP Vôlei, ACV – A e B, APV, AEVAFO, CTDE Jipa, APAVEO e ACDV.
Resultados finais
No sub-15 masculino, o título ficou com a equipe ACV A, de Porto Velho. O vice-campeonato foi conquistado pela CTDE Jipa, de Ji-Paraná, e o terceiro lugar ficou com a ACDV, de Cacoal.
Pela categoria sub-17 masculino, a Gazin, de Porto Velho, sagrou-se campeã. O segundo lugar ficou com a ACV A, também da capital, enquanto a CTDE Jipa conquistou o terceiro lugar.
Entre as meninas, no sub-15 feminino, a campeã foi a Barão do Solimões, de Porto Velho. A equipe Classe A, também da capital, ficou com o vice-campeonato, e a APAVEO, de Espigão D’Oeste, completou o pódio.
Já no sub-17 feminino, o título ficou com a ACV A, de Porto Velho, seguida pela Gazin, que garantiu o segundo lugar. O Ferroviário, também da capital, encerrou a competição em terceiro lugar.
De acordo com a organização, a 1ª Copa Ji-Paraná de Voleibol de Base foi um sucesso e deve entrar oficialmente para o calendário esportivo da cidade. Além de promover a integração entre os municípios, o torneio fortaleceu o voleibol de base em Rondônia, oferecendo aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar experiências competitivas e de crescimento pessoal dentro do esporte.
