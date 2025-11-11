PRF prende homem com duas pistolas e 90 munições em Ji-Paraná

Publicada em 11/11/2025 às 13h40
Rondônia, 11 de novembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia realizou, nesta segunda-feira (10), uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na Avenida Marechal Rondon, em Ji-Paraná. A ação ocorreu após o motorista desobedecer à ordem de parada durante fiscalização na BR-364 e tentar evadir-se da abordagem policial. A equipe iniciou o acompanhamento tático e interceptou o veículo em um posto de combustível.
Durante a busca veicular, foi localizada uma pistola calibre 9 mm sobre o tapete do passageiro, além de um carregador municiado, com 13 (treze) munições de mesmo calibre, no console central. O condutor, registrado como CAC, confirmou possuir o armamento e declarou que, além da pistola Glock, transportava uma pistola calibre 22, dois carregadores vazios, uma caixa com 50 munições do mesmo calibre, além de uma bolsa contendo 27 munições diversas.
Conforme o Decreto n° 11.615, a guia de tráfego não autoriza o porte, mas apenas o transporte do armamento, desmuniciado e acondicionado, de modo a não permitir o pronto uso, o que não foi cumprido. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à UNISP de Ji-Paraná, para as providências cabíveis.
