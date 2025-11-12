PRF em Rondônia prende cinco foragidos da justiça em menos de 24 Horas

Publicada em 12/11/2025 às 13h40
Rondônia, 11 de novembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, nesta segunda-feira (10), durante fiscalização de trânsito, deu cumprimento a cinco mandados de prisão em diferentes pontos das rodovias federais do estado.
Em Vilhena, na BR 364, km 1, um veículo de passeio foi abordado, por volta das 03h00. Após consulta aos sistemas, a equipe constatou um mandado de recaptura em aberto em desfavor do passageiro, que cumpria pena em regime semiaberto e se evadiu. Ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ainda na BR 364, no km 241, em Cacoal, por volta das 07h30, outra equipe efetuou a prisão do condutor de uma picape. O mandado judicial em seu desfavor era referente ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Pouco depois, em Ariquemes, às 09h06, a fiscalização na BR 421, km 1, resultou no cumprimento de um mandado de natureza civil. Um passageiro de um táxi foi detido por dívida de pensão alimentícia, com um mandado expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em Ji-Paraná, na BR 364, km 345, por volta das 15h15, durante a fiscalização de um ônibus de turismo, um passageiro foi identificado e preso. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva em aberto em decorrência do crime de estupro de vulnerável, expedido pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Por fim, em Porto Velho, às 17h30, na BR 364, no km 699, foi preso o condutor de uma motocicleta. Durante a abordagem, além de se constatar um mandado de prisão por furto em aberto, o veículo que ele conduzia possuía sinais de adulteração e era produto de furto. Diante dos fatos, o indivíduo foi autuado também por receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Em todas as ocorrências, os detidos foram encaminhados às respectivas Delegacias de Polícia Civil das cidades, para os procedimentos cabíveis.
