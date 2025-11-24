Prefeitura transforma Parque da Cidade em espetáculo natalino; Abertura reuniu famílias em uma noite de luzes e magia

Publicada em 24/11/2025 às 10h38
O que começou como uma grande expectativa se confirmou em uma noite inesquecível. No último sábado (22), o Parque da Cidade se transformou em um verdadeiro cenário de fantasia com a abertura oficial do “Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada”. O público pôde sentir a emoção do início da programação natalina na capital.
A atmosfera do parque surpreendeu até os visitantes mais acostumados aos eventos de fim de ano. Praça de neve artificial, um urso polar de quatro metros, bonecos de neve gigantes, praça de alimentação e imponentes árvores canadenses deram ao espaço um clima especial. Crianças e adultos percorriam cada canto com olhos brilhando, impressionados com o cuidado dos cenários e com a dimensão do projeto.
O prefeito Léo Moraes, visivelmente emocionado durante a abertura, reforçou o propósito do projeto:
“Nos dedicamos muito para trazer a Porto Velho uma programação que reacendesse o sentimento de pertencimento e a magia do Natal. Ver as famílias reunidas, sorrindo e se emocionando, mostra que valeu a pena todo o esforço”, declarou.
À medida que a noite avançava, as luzes se intensificavam e o ambiente ganhava ainda mais vida. Para muitos visitantes, o “Porto Velho Luz” não foi apenas um evento, mas uma experiência marcante que ficará guardada na memória. “Essa foi a primeira vez que eu participo de um evento natalino aqui na capital e estou impressionada com o que foi preparado para a gente”, declarou a visitante Valdeci Dias.
BRILHO NOS OLHOS
A grande atração da noite foi, sem dúvida, a árvore gigante de LED, que se tornou o símbolo máximo do encanto no “Porto Velho Luz”. Com sua estrutura imponente e milhares de lâmpadas cintilantes, ela dominava o centro do parque e atraía olhares maravilhados de todos os visitantes. Outro momento disputado da noite foi o passeio de trenzinho, conduzido por ferroviários.
A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Emdur, Semtel e Funcultural, entregou exatamente o que prometera: um evento gratuito, acessível e pensado para todos os públicos. “Uma noite inesquecível com as famílias presentes e também movimentando a economia e o turismo da nossa cidade”, concluiu Paulo Moraes, secretário da Semtel.
PROGRAMAÇÃO GRATUITA
A diversidade de atrações, a gastronomia e a organização deram tranquilidade às famílias, que puderam aproveitar o espaço com segurança e conforto. “Pensamos em uma experiência capaz de fortalecer o sentimento de união entre as famílias e de aproximar a população dos ambientes de convivência da capital”, destacou Bruno Holanda, presidente da Emdur.
Com a grandiosidade da estreia, a programação segue fortalecendo o espírito natalino na capital, confirmando que Porto Velho viveu um dos seus momentos mais encantadores dos últimos anos. “A festa continua até o início de janeiro e teremos várias apresentações, em especial nos finais de semana. Venham conferir, porque o nosso parque está lindo”, finalizou Antônio Ferreira, presidente da Funcultural.
