Prefeitura fortalece projeto Construindo Campeões da Ponta do Abunã

Publicada em 18/11/2025 às 13h40
O campo do Guarani, no distrito de Extrema, foi palco de uma grande celebração do esporte porto-velhense, reunindo times do projeto Construindo Campeões da Ponta do Abunã. O evento marcou o retorno da van totalmente revitalizada e plotada, após um ano fora de uso, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizada no último sábado (16).
Veículo vai reforçar a locomoção dos alunos para campeonatos dentro e fora do estado
O veículo foi adquirido por emenda da deputada federal Silvia Cristina e, em parceria com a prefeitura, vai reforçar a locomoção dos alunos para campeonatos dentro e fora do estado. A gestão também entregou 500 coletes e 600 medalhas às crianças do projeto Construindo Campeões da Ponta do Abunã, que atende os distritos de Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia e a comunidade indígena Kaxarari.
O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, falsou sobre a importância da promoção do esporte. “Acreditamos que o trabalho com a união de forças gera bons feitos. Estou muito feliz com o projeto na Ponta do Abunã, que tem tudo para prosperar, gerando oportunidades para as crianças e seus familiares”, frisou.
Também esteve presente, o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior que reafirmou o compromisso da pasta com o esporte.. “Nós prometemos que iríamos trazer essa van de volta. E assim fizemos. Daremos continuidade a expansão desse projeto e reiteramos o nosso compromisso com a população. Parabenizamos a todos os atletas que nos representam e muito bem. Contem conosco e só estamos começando”, afirmou o secretário.
RECONHECIMENTO
Leo Moraes destacou a importância da promoção do esporte
O fortalecimento do esporte no distrito de Extrema tem gerado grandes expectativas para a comunidade e região. A administradora do distrito, Keila Cherubini considera que um novo cenário está sendo construído em prol do esporte para as crianças e, consequentemente, para as famílias. “Estamos celebrando um importante momento, a nossa comunidade se sente lembrada pela gestão municipal. Por isso, agradecemos imensamente à Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel. O nosso distrito só tem de agradecer”, declarou.
Do mesmo sentimento de gratidão compartilha dona Makcilene Gomes Luz, mãe da Stephanne Bheatriz, que há dois anos, treina futebol de campo na categoria Sub 17. Para ela, é um prazer fazer parte do progresso do esporte na comunidade. “É muito gratificante acompanhar esse projeto incrível, que tem contribuído com ensinamentos e direcionando nossas crianças para um caminho melhor, de respeito tanto com os colegas quanto com os pais dentro de casa. Eu acompanho meus dois filhos, uma no sub 17, que está encerrando a participação no projeto e o outro no sub 10. E é muito bom ver a prefeitura dando essa atenção ao distrito, ainda mais agora com a entrega da van para nós. E isso é mais um passo que foi dado para a evolução das crianças, futuros atletas”, disse animada.
Keila Cherubini considera que um novo cenário está sendo construído em prol do esporte para as crianças
Ao lado da mãe, Stephanne afirma estar feliz por ter participado do projeto. “Estou encerrando um ciclo de muito aprendizado com nossos treinadores e, também, foi um prazer enorme representar nosso distrito, nosso estado em campeonatos. Estou muito feliz por presenciar esse momento especial que vai beneficiar muitas crianças, que sonham em crescer profissionalmente no esporte”, disse.
Com os olhos brilhando de emoção, o senhor Moisés de Mattos, pai do Edgar Victor, que treina na categoria sub 9, fala sobre o orgulho de ver o filho crescendo no esporte. “Fico muito feliz por ver meu filho sendo assistido por meio do projeto Construindo Campeões, que tem tirado as crianças da rua, da frente da tela do celular, além da promoção da interatividade, contribuindo para o crescimento e sabedoria dos alunos. O projeto ativa nas crianças o sonho de ser um atleta profissional. E isso é importante para a nossa região. Parabéns à prefeitura por dar essa força para nós”, enfatizou.
CONSTRUINDO CAMPEÕES NA PONTA DO ABUNÃ
Makcilene Gomes Luz contento por sua filha Stephanne ter participado do projeto
Atualmente, o projeto conta com aproximadamente de 600 crianças de diferentes distritos, como: Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia e comunidade Kaxarari e tem a parceria da Academia de Futebol de Extrema (AFEX), que delega todas as categorias do futebol de campo.
O projeto vai muito além de revelar novos talentos, visa também a socialização, o comprometimento com as regras, o fortalecimento psicológico e físico.
A AFEX/Construindo Campeões trabalha com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, onde além da promoção de treinos, a Semtel oferta Kit lanches, material esportivo e instrutores qualificados. De acordo com os coordenadores do projeto Construindo Campeões na Ponta do Abunã, Ananias Leonardelli e Valdecir José Rodrigues, as crianças vem se destacando nos campeonatos estadual acreano e rondoniense, em todas as categorias.
De acordo com Ananias Leonardelli, as crianças vem se destacando nos campeonatos
“A AFEX vem representando o Estado de Rondônia em diversas categorias femininas e masculino no campeonato acreano de futebol, desde as categorias sub11, sub13, sub14 sub 15 e sub 17. E disputando competições no estado, como na Copa Genus e Copa Zico, onde as categorias femininas sub11, sub 14 e sub17 se consagraram campeãs. Além de vários títulos em outras categorias. Tendo hoje como nosso maior orgulho feminino a jogadora Giselly Braz que é Lateral Esquerda da Equipe do Palmeiras e constantemente é convocada para a seleção brasileira de base”, detalhou Ananias.
Ainda de acordo com o coordenador, o evento em Extrema reacendeu ainda mais a esperança de dias melhores nos distritos, principalmente pela volta do transporte, que há um ano estava em Porto Velho e fez falta para o bom andamento das competições neste ano de 2025. “Estamos vivenciando um momento muito importante para as nossas crianças do projeto. Pois, por meio desse veículo será possível não somente conduzir os atletas para campeonatos, mas também para sonhos”, concluiu.
Fotos: Jaqueline Malta
Comentários
Seja o primeiro a comentar!