Por ASSESSORIA
Publicada em 17/11/2025 às 14h24
Prefeitura de Jaru abre inscrições para o 3º Torneio de Xadrez; competição acontecerá no dia 30 de novembro
A prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, abriu as inscrições para o 3º Torneio de Xadrez.
Os enxadristas interessados, podem se inscrever gratuitamente até 27 de novembro, presencialmente na Semecelt, localizada nas dependências do Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, durante o horário de expediente das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 ou através do telefone 69 99958-7932.
A competição acontecerá no dia 30 de novembro, das 7h50 às 17h30 no Ginásio Sebastião Mesquita com disputas nas categorias mirim, infantil, juvenil e absoluto.
