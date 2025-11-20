Porto Velho vazia devido ao feriadão da Consciência Negra, voos restritos, BR 364 em obras e com muitos pare-siga, Palmeiras e Flamengo tropeçam

Publicada em 20/11/2025 às 11h40
Feriadão – Hoje (20) é quinta-feira, feriado nacional, dia da Consciência Negra. Em Rondônia os órgãos públicos declararam a sexta-feira (21) Ponto Facultativo. Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público (MP) estadual e Tribunal de Contas do Estado estão inclusos. No interior até que o Ponto Facultativo não atrapalha muito os trabalhos, porque a área pública estadual emprega em larga escala, mas não tanto como a iniciativa privada. A situação é diferente em Porto Velho, Capital do Estado, onde a maioria da população trabalhadora está ligada à área pública, seja municipal, estadual ou federal. A cidade praticamente para, apesar de o comércio funcionar na maior parte do dia, mesmo hoje, feriado nacional. Isso também ocorre nos finais de semana (sábados e domingos) na capital. Aos domingos praticamente a totalidade do comércio funciona até as primeiras horas das tardes.
Feriadão II – Devido ao feriado de hoje, do ponto facultativo de amanhã (sexta-feira) e o sábado e domingo em seguida, o servido público de Porto Velho ficará quatro dias de folga, por isso, desde à tarde de quarta-feira (19) o movimento na cidade já era intenso, não somente com os servidores públicos voltando para casa, mas da mobilização para viagens. A maior parte colocou as famílias nos carros e partiu para o interior ou para estados vizinhos. A movimentação também é enorme no novo Terminal Rodoviário de Porto Velho e no Aeroporto Jorge Teixeira, que esteve com os voos lotados na madrugada de hoje, apesar de Rondônia e principalmente sua capital, ser muito mal servida pelas aéreas (Azul, Latam e Gol) que reduziram de forma drástica a aviação comercial desde junho-julho de 2023 com alegação de “excesso de judicialização”, como se o passageiro fosse o responsável por atrasos, cancelamentos de voos e o Poder Judiciário “irresponsável”, porque condenou as aéreas, que foram relapsas com suas obrigações.
Feriadão III – O valor elevado das passagens aéreas e disponibilidade mínima de voos as pessoas que tem familiares fora de Rondônia, que são muitas, pois o Estado foi colonizado por paranaenses, catarinenses, gaúchos, nordestinos além de os preços das passagens para o final de ano custam “os olhos da cara”, como diz ditado popular. As pessoas aproveitam o feriadão, como o desta semana, para poder viajar, mesmo de avião, pois os preços, são menos extorsivos que no Natal, Ano Novo e férias escolares do meio de ano. Os dias de folga como os desta semana levam as famílias a buscarem o avião, quando encontram lugares, principalmente para quem vai para fora do Estado. O carro é mais utilizado para as viagens regionais.
Feriadão IV – Não importando a situação (avião ou carro) o viajante sofre em Rondônia. No caso das áreas devido ao custo astronômico das passagens e escassez de assentos. Para quem opta pela via rodoviária também tem problemas. A BR 364 no trecho entre Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 quilômetros que estão sendo recuperados (pista, acostamento, sinalização, duplicação de 107 quilômetros, passarelas, serviços operacionais, etc.) com previsão de investimentos em torno de R$ 6,3 bilhões, estão em obras. A concessão vencida pelo consórcio 4UM/Opportunity - BR-364/RO, é formada pela empresa 4UM Investimentos e pelo banco Opportunity, com duração de 30 anos. O consórcio vencedor está trabalhando no trecho e o trânsito está lento, pois vários locais estão sendo adequados ao contrato de concessão e vários com sinalização de pare-siga. Quem for “colocar o pé na estrada” deve tomar cuidados redobrados e já calcular mais tempo para o percurso que for percorrer.
Política – O período de feriado prolongado é prioridade para a maioria, mas a política não pode ficar de fora, apesar de na coluna de hoje, ficar em segundo plano. Mas não há como ignorar, que muitos políticos estão percorrendo os municípios visitando as lideranças regionais, pois em 2026 teremos eleições gerais, de presidente da República a deputados estaduais, menos a prefeito, vice a vereadores, que foram realizadas em 2024. Estamos a menos de um ano das eleições (4 de outubro de 2026), mas a mobilização é enorme, principalmente para escolha do futuro governador e do vice, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, além de presidente da República e vice. Em Rondônia já temos vários pré-candidatos a governador considerados “bons de votos” trabalhando nas composições, um número significativo de pré-candidatos a deputado federal, além de seis dos oito que querem a reeleição e a disputa, que promete ser das mais ferrenhas será a deputado estadual.
O futebol não pode ficar sem espaços em um período de feriado prolongado. E como sempre o alvo são os dois principais postulantes ao título de Campeão Brasileiro deste ano, Flamengo e Palmeiras +++ O Verdão pisou na bola ao não conseguir vencer o Vitória, mesmo jogando no Allianz Park praticamente lotado na quarta-feira (19). Jogou antes do Fla-Flu e ficou no empate sem gols facilitando as coisas para o time rubro-negro +++ Apesar do “vacilo” do Palmeiras, que não conseguiu ganhar de um time que é o primeiro da zona de rebaixamento com 37 pontos o Mengão “pisou na bola” em seguida. O Flamengo tem 71 pontos, dois a mais que o Palmeiras e lidera a competição +++ Faltam cinco rodadas (15 pontos) para o final do Brasileirão. O excesso de confiança do goleiro Rossi, do Flamengo, que se acha melhor do que é, e falhou bisonhamente no segundo gol ao Flu, que soube manter o resultado (2x1), apesar de passar por momentos difíceis no segundo tempo e do gol de pênalti para o Flamengo no final do jogo +++ O Palmeiras tem um jogo complicado no sábado (22) contra o Fluminense no Allianz Park (20h30), e o Flamengo joga contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, no mesmo horário. Quem vacilar terá muitas dificuldades para se recuperar nas rodadas finais.
