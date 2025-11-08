Porto Velho será palco da 1ª edição do Titan Fight neste sábado (8)

Publicada em 08/11/2025 às 08h14
Neste sábado (8), Porto Velho será palco da 1ª edição do Titan Fight, o torneio de artes marciais, organizado pela Liga Rondoniense de Karatê (Lirka), com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), zona Sul da cidade.
O torneio terá início às 17h, com entrada de 1kg de alimento não perecível, e trará ao público uma noite de lutas de Kickboxing, na modalidade K-1. De acordo com o promotor do evento, Daniel Picanço, ao todo serão 12 lutas amadoras e duas lutas profissionais, sendo uma delas internacional.
“Teremos a luta entre o venezuelano Simon Garcia e o acreano Rossildo Sales. O Titan Fight reunirá atletas do Amazonas, do Acre, do interior de Rondônia e da própria capital, demonstrando o fortalecimento do intercâmbio esportivo entre estados da região Norte. E tudo isso não é só sobre luta. É sobre superação, oportunidade e solidariedade”, declarou Picanço.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, fala sobre a importância da gestão municipal agregar com torneios como este, que envolve não somente os lutadores de Porto Velho, como também de outras localidades e países. “A parceria da Semtel com a Liga Rondoniense de Karatê reafirma o nosso compromisso com o fortalecimento do esporte nas mais diferentes modalidades. Além disso, vamos ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, com a arrecadação dos alimentos. Isso demonstra a responsabilidade social que o esporte também traz. Seguimos firmes com o nosso compromisso de fomentar, evidenciar e expandir o esporte de nossa capital”, afirmou o secretário.
