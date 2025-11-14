Porto Velho garante mais de R$ 40 milhões na COP30 em Belém-PA para transformações sociais

Publicada em 14/11/2025 às 08h57
A Prefeitura de Porto Velho participa da COP30, em Belém (PA), entre os dias 11 e 15 de novembro, com uma agenda estratégica voltada para o futuro sustentável da capital.
O evento reúne investidores globais, fundos internacionais, bancos multilaterais, organismos de cooperação e lideranças públicas de diversos países. Nesse cenário, Porto Velho se apresenta como uma cidade que une produção, preservação e inovação.
O prefeito Léo Moraes representa a capital rondoniense com o propósito de mostrar que Porto Velho tem um modelo próprio de desenvolvimento. Um modelo que valoriza o agronegócio, respeita o meio ambiente e aposta em inovação e infraestrutura moderna. “Nosso foco é construir uma cidade que cresce valorizando quem produz, que atrai investimentos e amplia oportunidades para a população”, afirma o prefeito.
Captação de recursos
Durante a conferência, o município firmou parcerias e garantiu novos recursos para investimentos sociais e ambientais na cidade.
O destaque é o PRODOC, projeto em cooperação técnica com a (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) UNESCO, que destina R$ 40 milhões para requalificação de praças e parques, implantação de parques lineares, criação de novos espaços públicos e integração entre o tecido urbano e as vocações produtivas regionais.
A iniciativa coloca Porto Velho entre as capitais brasileiras que investem em infraestrutura sustentável e inclusão social.
Além disso, a Prefeitura celebrou convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), assegurando cerca de R$ 2 milhões do Fundo Socioambiental da instituição.
Os recursos serão aplicados em ações de ecoturismo e turismo regenerativo, fortalecendo o potencial natural e cultural da cidade nos próximos dois anos.
Na COP30, Léo Moraes cumpre uma intensa agenda de reuniões bilaterais, encontros com instituições financeiras internacionais e participação em painéis sobre cidades e clima, como o International Forum for Climate & Cities (IFCC).
Porto Velho também marca presença em debates ao lado de grandes empresas da bioeconomia amazônica, como JBS, Amaggi, Bayer e BRF. A meta é reforçar o papel da capital como polo estratégico de produção, logística e inovação na Amazônia Ocidental.
Potencial produtivo
No dia 13 de novembro, a Prefeitura promove um jantar institucional na Ilha do Combu, um dos principais destinos de ecoturismo da Amazônia.
O encontro reunirá representantes do agronegócio, fundos de investimento, executivos e lideranças internacionais.
A proposta é apresentar o potencial produtivo e logístico de Porto Velho, além de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a conservação da floresta.
A presença de Porto Velho na COP30 representa um passo importante na construção de uma cidade que cresce com equilíbrio, que gera oportunidades e compartilha prosperidade.
Sob a liderança do prefeito Léo Moraes, a capital se consolida como um exemplo amazônico de desenvolvimento responsável, conectando inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.
