Por meio do apoio do Deputado Cirone Deiró Castra + atende cães e gatos gratuitamente em Cacoal

Publicada em 17/11/2025 às 10h56
O município de Cacoal será contemplado, no período de 25 a 29 de novembro, pelo Castra +. O programa chega à cidade, por meio de parceria firmada entre o deputado federal Fernando Máximo,deputado estadual Cirone Deiró e a vereadora Nice Condaque. A Associação Vira Lata Vira Amor também deverá participar da ação. Os interessados devem fazer seus cadastros pelo site castramaisrondonia.com.br
A castração será realizada no campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Estão sendo oferecidas 750 vagas para cães e gatos. Ao anunciar a inclusão de Cacoal na relação dos municípios contemplados com a ação, Cirone Deiró disse que o programa é mais uma ação que objetiva cuidar da saúde e bem estar dos animais. O deputado elogiou o trabalho desenvolvido pela Associação Vira Lata Vira Amor e disse que, junto com a vereadora Nice Condaque, tem trabalhado para fortalecê-lo.
Cirone disse que Cacoal será beneficiado pelo Castra +, graças ao apoio do deputado federal Fernando Máximo. “Agradeço ao Fernando Máximo, por seu empenho em contribuir com o controle populacional dos animais de nossa cidade e com tantas outras causas importantes de nosso estado”, disse.
O Programa Castra + faz parte da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais e integra o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, sendo realizado com recursos do convênio 971658/2024 do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O projeto prevê a realização de 9 mil castrações gratuitas em todo o estado, com foco em atender famílias de baixa renda.
Agendamento pela internet
De acordo com os organizadores, para que o animal seja castrado, é necessário que o responsável por ele faça o cadastramento e o agendamento no site do programa, no endereço castramaisrondonia.com.br
