Policial Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas

Publicada em 01/11/2025 às 09h00
Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Alvorada do Oeste, prendeu um homem investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaças contra sua ex-companheira.
De acordo com as investigações conduzidas pela equipe do Serviço de Investigação e Capturas (SEVIC), a vítima procurou a Delegacia relatando que o suspeito, mesmo proibido judicialmente de manter contato, enviava ameaças indiretas por meio de familiares.
Diante do risco à integridade física e psicológica da mulher e do desrespeito à ordem judicial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pela juíza da Vara Única de Alvorada do Oeste.
A magistrada também autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão, visando à coleta de aparelhos eletrônicos e outros objetos de interesse para o inquérito. A equipe policial cumpriu prontamente as ordens judiciais, realizando a prisão do suspeito e a apreensão dos materiais determinados.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e com a proteção das vítimas, atuando de forma firme e contínua na responsabilização de autores de crimes dessa natureza.
