Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Cacoal

Publicada em 12/11/2025 às 09h00
Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada durante à noite em Cacoal. O proprietário percebeu a ausência do veículo ao acordar e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.
Pouco tempo depois, uma guarnição foi acionada pela Central de Operações após denúncias de populares sobre uma motocicleta escondida em uma área de matagal na Rua Anísio Serrão, nas proximidades do rio Piarara.
Durante a varredura, os policiais localizaram uma Yamaha/XTZ Lander, de cor vermelha e 250 cc. Após consulta aos sistemas e verificação dos sinais identificadores, constatou-se que o veículo possuía registro de furto.
Foram realizadas diligências nas imediações com o objetivo de localizar possíveis autores, porém, até o momento, ninguém foi encontrado. A motocicleta foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.
A Polícia Militar ressalta a importância da participação da comunidade, cuja informação repassada à Central de Operações foi fundamental para a recuperação do veículo. A corporação reafirma o compromisso com a segurança pública e o patrulhamento ostensivo em toda a cidade.
