Polícia Militar recupera motocicleta e dinheiro roubado de mototaxista

Publicada em 04/11/2025 às 08h40
A Polícia Militar em Ouro Preto do Oeste recuperou na manhã desta segunda-feira, 3, uma motocicleta roubada de um mototaxista e prendeu o autor do crime poucas horas após o ocorrido.
A vítima informou que havia recebido uma ligação solicitando uma corrida, mas ao chegar ao local indicado, foi surpreendido pelo suposto passageiro, que armado com uma faca anunciou o assalto, levando a motocicleta, uma pochete com documentos pessoais e certa quantia em dinheiro.
Com apoio da Polícia Civil, os militares iniciaram as diligências e conseguiram identificar um suspeito com as mesmas características descritas pela vítima. Durante a abordagem, o homem negou o envolvimento, mas diante das provas e informações colhidas, acabou confessando o crime. Ele indicou o local onde havia escondido a motocicleta e apresentou a pochete roubada.
A equipe se deslocou até o ponto indicado, localizando o veículo, a arma usada no crime e as roupas utilizadas na ação. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, junto com os objetos recuperados e os materiais apreendidos.
A pronta resposta reforça o comprometimento das forças de segurança no combate à criminalidade e na rápida recuperação de bens subtraídos.
Texto: Seção de Comunicação Social – P5 do 2º BPM
