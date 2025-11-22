Polícia Militar prende homem foragido da Justiça em Urupá

Publicada em 22/11/2025 às 09h00
Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça, identificado pelas iniciais A. S. M., no centro de Urupá. Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado com pequenas quantidades de maconha e cocaína.
A prisão ocorreu por volta das 9h50, na avenida Moacir de Paula Vieira, durante um patrulhamento ostensivo. Após a abordagem, a guarnição verificou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.
Posse de drogas
Na revista pessoal, foram descobertos cerca de 3 gramas de uma substância semelhante à maconha e aproximadamente 3 gramas de um pó branco que parecia ser cocaína. As drogas foram apreendidas, configurando posse para consumo pessoal.
O suspeito foi submetido a um exame de corpo de delito no hospital municipal e, em seguida, encaminhado ao presídio de Alvorada do Oeste, onde o mandado foi cumprido.
O preso foi entregue à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os entorpecentes apreendidos. Essa ação reforça o trabalho preventivo e repressivo da Polícia Militar na região.
