Polícia Militar prende dupla em moto após assalto na zona leste

Publicada em 14/11/2025 às 09h15
Uma guarnição da PM que fazia patrulhamento avistou quando a dupla que estava de moto se aproximou de um ciclista, e o garupa armado com uma faca anunciou o assalto, roubando o celular da vítima.
A guarnição fez o acompanhamento e conseguiu abordar os bandidos na Rua Neuzira Guedes. Com o garupa foi encontrado o celular da vítima e a faca usada no assalto.
O rapaz contou que estava de bike a caminho do trabalho quando percebeu que estava sendo seguido, depois foi abordado pelos criminosos que usaram de violência para roubar o celular.
