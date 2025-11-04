Polícia Militar prende apenados monitorados com drogas em boca de fumo

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 04/11/2025 às 09h00
Uma ação rápida da guarnição do setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar, resultou na prisão dos apenados monitorados Pedro L. G. A. A., e Samuel de O. C.
A dupla criminosa foi flagrada com drogas em uma boca de fumo na Rua Eletronorte com Andreia, bairro Aponiã em Porto Velho.
Populares fizeram denúncias informando a característica dos suspeitos, e com apoio de outras guarnições foi realizado o cerco e a dupla que ainda tentou fugir, foi detida dentro do imóvel.
Com eles foram apreendidas porções de cocaína, um tablete de maconha, vários celulares, dinheiro, objetos de procedência duvidosa, um rádio HT e diversas câmeras de monitoramento.
