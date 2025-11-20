Policia Militar fecha boca de fumo e prende homem na zona leste

Publicada em 20/11/2025 às 09h30
Uma operação integrada das forças de segurança resultou no fechamento de uma boca de fumo na Rua Aristides Haefener, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho, na tarde desta quarta-feira. A ação foi conduzida pelos policiais do Setor 15 do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), comandados pelos sargentos Adriano e Frantz, com apoio do Setor 14, Batalhão de Choque, Canil e Politec.
No local, um homem de 25 anos foi preso e um adolescente de 15 anos acabou apreendido. A equipe chegou após denúncias de intensa movimentação típica de tráfico de drogas. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou correr para dentro da casa, mas foi detido ainda no quintal com uma porção de maconha.
Dentro da residência, os policiais encontraram balança de precisão, embalagens, celulares, dinheiro trocado e outras porções de droga, confirmando o funcionamento da boca de fumo. O adolescente estava no imóvel e foi apreendido.
Nos fundos da casa, o Canil do Batalhão de Choque localizou dois tabletes grandes de maconha enterrados próximos a um córrego uma estratégia usada para esconder entorpecentes da polícia. Além disso, duas televisões com registro de furto foram recuperadas, sendo uma delas roubada das Lojas Americanas.
A Politec também identificou furto de energia na residência. Devido à presença do menor, o Conselho Tutelar acompanhou toda a ocorrência. Os suspeitos foram levados ao Departamento de Flagrantes.
O homem de 25 anos foi autuado por:
Tráfico de drogas
Receptação
Furto de energia
Corrupção de menores
O adolescente responderá por atos infracionais equivalentes aos mesmos crimes.
