Policia Militar fecha boca de fumo e faccionado foge durante operação
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 12/11/2025 às 09h30
 A equipe do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado na tarde desta terça-feira (11), apreendeu drogas em uma barbearia de fachada na Rua Carlos Ries, bairro Mariana em Porto Velho.

A equipe recebeu denúncias que no local funcionava uma boca de fumo, e na chegada da guarnição o traficante conhecido como “Loirinho do CV”, conseguiu fugir pulando muros e quintais das residências.

Dentro do local que era vigiado por um pitbull, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão e objetos usados no tráfico. 

Polícia ZONA LESTE
