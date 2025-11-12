Policia Militar fecha boca de fumo e faccionado foge durante operação

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 12/11/2025 às 09h30
A equipe do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado na tarde desta terça-feira (11), apreendeu drogas em uma barbearia de fachada na Rua Carlos Ries, bairro Mariana em Porto Velho.
A equipe recebeu denúncias que no local funcionava uma boca de fumo, e na chegada da guarnição o traficante conhecido como “Loirinho do CV”, conseguiu fugir pulando muros e quintais das residências.
Dentro do local que era vigiado por um pitbull, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão e objetos usados no tráfico.
