Polícia Militar evita confronto armado aprende armas e 142 munições

Publicada em 07/11/2025 às 14h10
Em uma ação rápida e precisa a Polícia Militar de Rondônia impediu um possível confronto armado na zona rural do município. A guarnição de serviço daquela localidade foi acionada para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência e posse irregular de arma de fogo.
Ao chegar ao local, os policiais demonstraram elevado tirocínio policial, adotando procedimentos táticos de segurança e abordagem, o que resultou na rendição pacífica do suspeito. Durante a busca, foram localizados dois revólveres, calibres .32 e .38, além de 142 munições intactas, configurando crime de posse irregular de arma de fogo.
Graças à pronta intervenção da equipe, foi possível evitar que a situação evoluísse para confronto, preservando a integridade física de todos os envolvidos e restabelecendo a ordem pública. O suspeito foi conduzido à UNISP de Ariquemes para as providências legais cabíveis.
Texto: P-5 do 7º BPM / CB PM Cassiano
Comentários
Seja o primeiro a comentar!