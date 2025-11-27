Polícia Militar em Urupá recupera motocicleta furtada

Publicada em 27/11/2025 às 09h15
No dia 26 de novembro de 2025, por volta das 13horas, a guarnição composta pelos cabos Schulham e Macaro foi acionada por populares que relataram a presença de um veículo abandonado em meio ao matagal na rua Araquária, no bairro Sumaúma, no município de Urupá. A equipe deslocou-se imediatamente ao local indicado para averiguar a situação.
Ao chegar, a guarnição realizou uma varredura perimetral e, após uma aproximação segura, identificou uma motocicleta Honda FAN 150, de cor preta. O veículo estava posicionado em uma área de vegetação fechada e parcialmente coberto, o que sugeria um abandono recente.
Após a conferência dos elementos identificadores e consulta aos sistemas operacionais, foi confirmada a existência de um registro de furto da motocicleta no município de Nova União. Essa confirmação evidenciou a materialidade do delito e indicou uma tentativa de ocultação do bem subtraído.
Diante da situação, a equipe adotou todos os procedimentos legais e operacionais necessários, incluindo a remoção do veículo para que fossem cumpridas as providências administrativas destinadas à restituição ao legítimo proprietário. A ocultação do veículo em área de matagal demonstra uma conduta que visa dificultar a atuação policial e ampliar o prejuízo à vítima, impactando negativamente a ordem pública.
Após o registro e a conclusão dos procedimentos, a guarnição permaneceu em patrulhamento nas proximidades do local, contribuindo para o restabelecimento da ordem pública, a preservação da paz social e o combate efetivo à criminalidade. A ação ressalta a importância do trabalho preventivo da Polícia Militar na região, garantindo a segurança da comunidade.
