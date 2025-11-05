Polícia Militar é acionada após homem surtar em motel de Ji-Paraná

Publicada em 05/11/2025 às 08h50
Na madrugada desta terça-feira (4), uma ocorrência inusitada mobilizou equipes do SAMU e da Polícia Militar em um hotel localizado em frente à rodoviária de Ji-Paraná.
De acordo com informações, um hóspede teria feito uso de diversas substâncias entorpecentes, incluindo crack e maconha, entrando em forte estado de alucinação dentro do estabelecimento.
Testemunhas relataram que o homem apresentava comportamento completamente descontrolado, chegando a andar de costas encostado na parede e a gritar sem sentido pelos corredores.
Antes da chegada das equipes, o indivíduo ainda teria vestido uma peça íntima feminina e dançado nos corredores do hotel, chamando a atenção de outros hóspedes.
Para contê-lo, foi necessária a atuação de cerca de seis policiais militares, que, com o apoio do SAMU, conseguiram imobilizar o homem. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde permaneceu em observação até que os efeitos das drogas passassem.
