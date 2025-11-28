Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Porto Velho

Publicada em 28/11/2025 às 14h42
Nesta sexta-feira (28), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) — com atuação integrada das Delegacias de Homicídios e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) — prendeu M. A. A., 37 anos, investigado pela morte de S. R. C., 35 anos, crime ocorrido em 15 de novembro, na zona sul de Porto Velho.
De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por golpes de facão durante um desentendimento entre ambos. O suspeito relatou aos policiais que teria discutido com o vizinho devido a um suposto odor forte de entorpecentes vindo do imóvel da vítima, circunstância que ainda será apurada no curso do inquérito.
A Polícia Civil reforça que segue atuando de forma técnica e contínua no esclarecimento de homicídios, fortalecendo a segurança pública e a responsabilização de autores de crimes contra a vida na Capital.
