Polícia Civil prende indivíduo ligado a facção criminosa em Jaru

Publicada em 06/11/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Jaru, realizou na manhã desta quinta-feira (6) a prisão de um indivíduo com envolvimento comprovado em facção criminosa de atuação nacional.
A operação é parte das ações contínuas de enfrentamento ao crime organizado desenvolvidas pela instituição em todo o território rondoniense. Após diligências investigativas, os policiais civis obtiveram informações precisas sobre a localização do suspeito, identificado como R. H. A., que se encontrava nas proximidades da BR-364, saída de Jaru para Ouro Preto do Oeste.
O investigado possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que tratam de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à Casa de Detenção de Jaru/RO, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso permanente com o combate às organizações criminosas, intensificando ações estratégicas de investigação, inteligência e repressão, em defesa da ordem pública e da segurança da população rondoniense.
