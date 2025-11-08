Polícia Civil deflagra três operações contra crimes ambientais

Publicada em 08/11/2025 às 09h15
No final desta sexta-feira (07), a Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, três operações simultâneas na região do Parque Estadual de Guajará-Mirim, intensificando o enfrentamento aos crimes ambientais e aos ataques contra bases de fiscalização dos órgãos ambientais. As ações — denominadas Pulso Verde, Contra-Ataque – Fase II e Pacto pela Terra — resultaram em prisões, apreensões de armas e munições, além da interrupção de atividades ilegais dentro da unidade de conservação.
As operações tiveram como objetivo a repressão aos crimes de dano ambiental, invasão de áreas protegidas e atos de violência contra agentes fiscalizadores. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram executados quatro mandados de prisão preventiva e realizadas duas prisões em flagrante, totalizando seis pessoas presas.
No total, as equipes apreenderam cinco espingardas calibres .22 e .28, mais de duzentas munições de diversos calibres, um GPS Garmin e dezenas de aparelhos celulares utilizados para navegação e demarcação clandestina de áreas no interior do parque.
As ações ocorreram de forma coordenada nos municípios de Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, mobilizando equipes de diversas unidades da Polícia Civil, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). A atuação integrada reforça o compromisso das instituições com a preservação do patrimônio ambiental e o fortalecimento das políticas de proteção territorial no Estado de Rondônia.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a atuação integrada e contínua no combate aos crimes ambientais, sobretudo na região do Parque Estadual de Guajará-Mirim — área de grande relevância ecológica e historicamente pressionada por invasões e atividades ilícitas.
