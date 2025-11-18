Polícia Civil deflagra Operação Solo Corrompido contra corrupção envolvendo construção de cemitério

Publicada em 18/11/2025 às 10h41
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1), deflagrou na manhã desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, a Operação Policial Solo Corrompido, no município de Ariquemes/RO.
O objetivo da operação é dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares, dando prosseguimento à fase ostensiva de uma investigação que apura graves crimes.
A Operação Solo Corrompido visa desarticular um esquema de corrupção e outros crimes Contra a Administração Pública que envolvem um vereador, agentes públicos e particulares. As investigações apontam que o grupo estaria solicitando dinheiro para que fosse aprovada uma lei referente à construção do novo cemitério municipal de Ariquemes.
Ao todo, a Polícia Civil cumpre 10 mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo residências e órgãos públicos. O cumprimento dos mandados conta com o apoio estratégico da Delegacia de Combate à Corrupção e da Delegacia Regional de Ariquemes e apoio do Ministério Público do Estado de Rondônia.
O nome “Solo Corrompido” foi escolhido em razão das tratativas espúrias identificadas. A denominação faz alusão às negociações ilícitas feitas pelo vereador e seus emissários na tentativa de obter vantagens financeiras, supostamente para favorecer a votação da lei que autorizaria a construção do novo cemitério municipal em Ariquemes.
A Polícia Civil reitera seu compromisso inabalável com o combate à corrupção e a defesa da probidade na gestão pública
