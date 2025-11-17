Polícia Civil deflagra Operação para combater furtos e receptações de celulares

Publicada em 17/11/2025 às 11h39
No início desta segunda-feira, a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Regional de Ariquemes, prestou apoio operacional a mais uma fase da Operação Rastreio, coordenada pela Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL/RJ). A ação, de caráter interestadual, integra um conjunto de medidas voltadas à identificação e prisão de todos os membros da cadeia criminosa responsável por roubos, furtos e receptações de aparelhos celulares no território nacional.
Esta etapa da operação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vem aprofundando as investigações relacionadas ao comércio ilícito de dispositivos eletrônicos subtraídos.
Em Ariquemes, as equipes da Delegacia Regional cumpriram mandado judicial que resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 24 telefones celulares, três notebooks, uma balança de precisão e porções de substâncias entorpecentes. Os materiais recolhidos serão submetidos à análise pericial e integrarão o conjunto probatório compartilhado com a autoridade policial fluminense.
A Polícia Civil de Rondônia reforça que seguirá cooperando com instituições de outros estados para o enfrentamento qualificado de organizações criminosas que atuam de forma articulada, promovendo crimes patrimoniais e alimentando redes de receptação. A integração entre as forças de segurança permanece como eixo estratégico para o desmantelamento de estruturas ilícitas e para o fortalecimento da proteção aos cidadãos.
