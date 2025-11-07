Polícia Civil deflagra operação organização criminosa em Rondônia

Publicada em 07/11/2025 às 08h30
Na manhã desta sexta-feira (07), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DENARC) de Porto Velho, deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a fase ostensiva da Operação “Matriarca”. A ação contou com o apoio da CORE, DEPOM, DPE, DECCOR, DHPP, Polícia Federal, Polícia Civil do Amazonas, e Receita Federal.
Mais de 50 medidas cautelares estão sendo cumpridas, incluindo mandados de prisão, busca e apreensão, bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal. As ações ocorrem em Porto Velho, Guajará-Mirim e Apuí (AM).
As investigações apuram crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O trabalho teve início após a apreensão de drogas em uma transportadora de Porto Velho, realizada em conjunto com a Receita Federal, e revelou uma rede estruturada de distribuição interestadual de entorpecentes entre Rondônia e Amazonas.
As equipes identificaram alta movimentação financeira proveniente do comércio ilegal de drogas. O nome da operação, Matriarca, faz referência à líder do grupo criminoso — mãe de um dos principais investigados.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento ao tráfico e ao crime organizado, em defesa da sociedade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!