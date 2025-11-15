Polícia Civil cumpre mandado de prisão por crime de tortura em Candeias do Jamari

Por PC/RO
Publicada em 15/11/2025 às 09h30
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, cumpriu na tarde desta sexta-feira (14) um mandado de prisão em desfavor de D. W. de S., investigado pelo crime de tortura.
De acordo com as apurações, o indivíduo é apontado como um dos participantes de uma ação conhecida como “disciplina”, praticada por facções criminosas, contra uma mulher. Após diligências, a equipe policial localizou o suspeito no distrito de Triunfo.
O investigado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência e com a responsabilização de autores de crimes em todo o estado.
