Publicada em 04/11/2025 às 08h40
Na manhã desta terça-feira (04), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) de Porto Velho, cumpriu dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara de Garantias da Comarca da Capital.
As medidas judiciais são resultado de investigação que apura um roubo ocorrido em 25 de abril de 2025, no bairro Castanheiras, onde três indivíduos armados invadiram uma residência, renderam as vítimas e subtraíram bens avaliados em aproximadamente R$ 78 mil, além de um veículo utilizado na fuga.
Durante as diligências investigativas, a equipe da DERF contou com o suporte técnico da perícia papiloscópica, que identificou impressões digitais de um dos suspeitos tanto na cena do crime quanto no automóvel recuperado. As evidências periciais, somadas ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, fundamentaram o pedido de medidas cautelares apresentado pela autoridade policial.
A Polícia Civil de Rondônia mantém as investigações em andamento com o objetivo de elucidar integralmente a participação dos envolvidos e recuperar os bens ainda não localizados, reforçando o compromisso institucional com a eficiência investigativa e a proteção do patrimônio da população.
