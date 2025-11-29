Polícia Civil apreende menores envolvidos em furto de loja de artigos esportivos

Publicada em 29/11/2025 às 09h30
Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Regional de Vilhena e da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), apreendeu três adolescentes envolvidos em um furto ocorrido em uma loja de roupas esportivas situada na região central do município.
Conforme investigação, o ato infracional ocorreu durante a madrugada, quando os adolescentes teriam arrombado a porta do estabelecimento comercial para acessar o interior e subtrair diversos itens.
Durante o cumprimento das medidas, os policiais civis localizaram nas residências dos envolvidos todos os produtos furtados, ainda com as etiquetas originais da loja. Após a finalização dos procedimentos na unidade policial, os itens foram devidamente restituídos ao proprietário.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso permanente com a segurança pública em Vilhena, atuando de maneira firme e técnica na apuração de atos infracionais e na responsabilização adequada de seus autores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!