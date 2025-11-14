Polícia Civil apreende 100 kg de skunk e prende foragido da Justiça

Publicada em 14/11/2025 às 08h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), deu cumprimento, na tarde desta quinta-feira (13), a mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, no âmbito das Operações NARKE e Protetor de Divisas e Fronteiras/MJ. As medidas judiciais resultaram na apreensão de mais de 100 quilos de skunk, além da prisão de um dos investigados.
As diligências decorrem de investigações conduzidas pelas equipes do DENARC, que haviam identificado a atuação de um grupo criminoso ligado a uma facção com base na cidade de Guajará-Mirim/RO, responsável por enviar grandes remessas de entorpecentes para Porto Velho. Os levantamentos apontaram que as drogas eram distribuídas na Capital e, possivelmente, remetidas para outros estados.
Durante a investigação, foi identificado o nacional R. S. L., foragido da Justiça por tráfico de drogas, apontado como responsável pelo recebimento e redistribuição dos entorpecentes em Porto Velho. A partir do aprofundamento das apurações, as equipes identificaram dois imóveis vinculados ao investigado, utilizados para armazenamento e movimentação das substâncias ilícitas
No cumprimento do primeiro mandado, em um imóvel localizado no bairro Monte Sinai, foram localizados 100 tabletes de substância análoga a skunk, acondicionados em embalagens plásticas e distribuídos em seis caixas de papelão, totalizando aproximadamente 101 quilos do entorpecente. O indivíduo J. P. N. da S., presente no local, recebeu voz de prisão em flagrante.
O conduzido e todo o material apreendido foram apresentados na sede do DENARC, onde seguem os procedimentos legais cabíveis. As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos e identificação de outros envolvidos.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso permanente com o enfrentamento ao tráfico de drogas, a desarticulação de organizações criminosas e a proteção da segurança pública em todo o Estado.
