Polícia Civi localiza adolecente desaparecida e prende suspeito de estupro

Publicada em 24/11/2025 às 11h41
Neste domingo (23), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), recebeu comunicação de desaparecimento de uma adolescente de 12 anos, registrada pela mãe, que procurou a unidade em estado de desespero diante da ausência da filha.
Diante da gravidade do caso e da idade da vítima, equipes do Serviço de Investigação e Capturas (SEVIC) iniciaram buscas imediatas, analisando informações preliminares e realizando diligências em locais possivelmente relacionados ao paradeiro da adolescente.
Após trabalho ininterrupto de investigação, a equipe localizou a vítima e identificou o homem que a acompanhava. Durante a abordagem, foram confirmados elementos que caracterizam o crime de estupro de vulnerável, razão pela qual o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia para a adoção dos procedimentos legais.
A adolescente foi prontamente acolhida pela equipe policial, encaminhada para atendimento especializado e entregue aos cuidados de sua família, com acompanhamento das autoridades competentes.
A Polícia Civil do Estado de Rondônia reforça que atua de forma rigorosa, técnica e contínua na proteção de crianças e adolescentes, reafirmando seu compromisso institucional com a defesa da dignidade humana e o enfrentamento de crimes sexuais.
